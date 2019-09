Kosova vendos rekord në Europë, nuk ndalet së fituari

Fitorja 2-1 e Kosovës ndaj Çekisë në Prishtinë i mban ata të pamposhtur për 16 ndeshje me radhë, teksa disfata e tyre daton më 9 tetor 2017. Një fitore e rëndësishme, që iu dha kreun e grupit A momentalisht dhe vendosin rekord absolut duke u bërë përfaqësuesja e vetme që ka luajtur 16 ndeshje radhazi pa pësuar asnjë humbje.

Kosovo have not lost since a game since October 2017.

WWWWDWWDWWDDDWW

A trip to England next. 🇽🇰 pic.twitter.com/6oIPZlZ2KI

