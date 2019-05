Kosovë/ Hyn në fuqi ligji për lojërat e fatit, mbyllen disa kompani

Afaristët që operojnë në tregun e Kosovës përmes lojërave të fatit nga kjo e premte mund të ndiqen penalisht. Ligji për ndalimin e lojërave të fatit ka nisur zbatimin nga organet e drejtësisë. Përmes këtij ligji janë mbyllur: 23 baste të cilat kishin 306 njësi, 17 veprimtari për Automate me 133 njësi si dhe 6 veprimtari Bingo me 6 njësi.

“Për çdo rast që do të ndeshmi me këtë veprimtari që nuk respekton dispozitat e ligjit të ri atëherë janë instancat e drejtësisë dhe të rendit të cilat duhet të merren me këto aktivitete:, tha Valentina Bytyqi-Sefa, zëdhënëse në Administratën Tatimore të Kosovës.