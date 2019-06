Kosovë-Serbi/ Juncker: Pa zgjidhur mosmarrëveshjen nuk futen në BE

Ju sugjerojme

Presidenti i Komisionit Europian Jean-Claude Juncker gjatë konferencës së përbashkët me Kryeministrin Edi Rama, u pyet nga një gazetare serbe në lidhje me taksën që Kosova ka vendosur ndaj produkteve serbe. Presidenti i KE-së shprehu pakënaqësi në lidhje me çështjen, pasi sipas tij, procesi nuk është në drejtimin e duhur.

Gazetarja: A shikoni ndonjë mundësi që Prishtina të anulojë taksën ndaj Serbisë?

Juncker: “Gjithmonë kam qenë në favor për të qenë konstruktiv për Serbinë dhe kosovën. Nuk jam i kënaqur që ky proces nuk ecën në drejtimin e duhur. Të dy palët duhet të jenë më të hapura. Kemi mosmarrëveshje mes Serbisë dhe Kosovës. Nëse nuk zgjidhet, nuk do ketë asnjë shanc për të dy shtetet të bëhen pjesë e BE-së”.

Etiketa: BE