KQZ i jep mandatin kandidatit të PD, 100 deputetë në Kuvend

Korab Lita, kandidat i listave të PD në Qarkun e Tiranës, ka marrë mandatin e deputetit në KQZ. Ai dorëzoi një javë më parë formularin e vetëdeklarimit. Ai do të betohet seancën e ardhshme të Kuvendit. Korab Lita mban detyrën e nënkryetarit të Bashkisë së Kamzës. Me mandatin e Litës, e ashtuquajtura “opozita e re” bëhet me 21 deputetë në Kuvend, nga të cilët 11 janë të LSI, dhe 10 të PD.

Në seancën e kaluar të Kuvendit u betuan dy deputetë të rinj Adriatik Alimadhi dhe Arben Elezi. Adriatik Alimadhi kreu i Ballit Kombëtar, ishte në listën e kandidatëve për deputetë të PD në Qarkun e Vlorës në zgjedhjet parlamentare 2017. Alimadhi merr mandatin e Agron Shehaj, i cili iu bashkua vendimit të opozitës së bashkuar.

Ndërkohë Arben Elezi i cili ishte në listën e kandidatëve per deputetë të PD në Qarkun e Elbasanit, merr mandatin e djegur të Edmond Spaho. Ndërsa dje, u betua deputetja e re e Shkodrës nga radhët e LSI, Ambra Borova e cila mori mandatin e lënë nga Agron Çela. Nga PD, refuzuan të dorëzojnë mandatin Myslim Murrizi dhe Rudina Hajdari, ndërsa nga LSI, Lefter Koka.

Deputetët e “opozitës së re”

PD

Myslim Murrizi

Rudina Hajdari

Ligoraq Karamelo

Alban Zeneli

Majlinda Halilaj

Lefter Maliqi

Adriatik Alimadhi

Arben Elezi

LSI

Ylli Shehu

Aurora Mara

Enver Roshi

Edmond Rrushi

Ediola Braha

Edlira Hyseni

Elda Hoti

Ralf Gjoni

Nimet Musaj

Enada Kociraj

Ambra Borova

Ka pranuar mandatin

Halil Jakimi

