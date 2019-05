Kreu i FRPD, Këlliçi takon kancelarin e Austrisë, Sebastian Kurz

Ju sugjerojme

Kryetari i Forumit Rinor të PD, Belind Këlliçi, ka qenë i pranishëm në JU-Europacamp, aktivitet i organizuar në Hannover nga Forumi Rinor i CDU. Në këtë aktivitet, kreu i FRPD ka takuar kancelarin e Austrisë, Sebastian Kurz. Përmes një postimi në Facebook, Këlliçi shprehet se vizioni dhe lidershipi i Kancelarit Austriak Sebastian Kurz dhe Manfred Weber, janë garancia për një Europë të bashkuar rreth vlerave të Kristian Demokrateve europianë.

POSTIMI I KELLICIT:

Ishte privilegj i vecante pjesmarrja ne JU-Europacamp, aktivitet i organizuar ne Hannover nga Forumi Rinor i CDU. Energjia pozitive, vizioni dhe lidershipi i Kancelarit Austriak Sebastian Kurz dhe Manfred Weber (Kandidati i EPP per President i Komisionit Europian), jane garancia per nje Europe te bashkuar rreth vlerave te Kristian Demokrateve europiane 🇪🇺

Suksese gjithashtu kryetarit te Junge Union Tilman Kuban, i cili do te jete i pari drejtues i JU qe zgjidhet ne Parlamentin Europian.

The Power of WE.

#JUeuropacamp #junge_union #FRPD #manfredweber #sebastiankurz #thepowerofwe

