Kreu i OSBE në Tiranë, Lajçak: Kriza zgjidhet me dialog konstruktiv

Një ditë pas protestas së opozitës, Tirana është vizituar nga kryetari e radhës i OSBE-së, njëherazi ministri i Punëve të Jashtme dhe Evropiane të Sllovakisë, Miroslav Lajçak. Gjatë konferencës së përbashkët me ministrin e Jashtëm të komanduar, Gent Cakaj, ai ka komentuar krizën politike që po kalon Shqipëria, duke u ndalur konktresisht te tubimi i një nate më parë para Kryeministrisë dhe Parlamentit. Lajçak, ish-negociator i BE në 2011-ën, që uli në dialog Ramën dhe Berishën, deklaroi se protestat e dhunshme në Shqipëri janë bërë të mërzitshme dhe dëmtojnë përpjekjet e Shqipërisë për reforma.

“Dëshiroj të theksoj se institucionet e forta me një parlament efikas janë gurët themelorë të demokracisë dhe janë të qenësishëm për stabilitetin e shtetit ligjor. Nxis aktorët politik të angazhohen në forcimin e këtyre institucioneve. Protestat paqësore janë një e drejtë themelore që duhen respektuar. Dallimet duhet të debatohen në Parlament nga të gjithë përfaqësuesit përfshirë dhe opozitën. Përshkallëzimi i dhunës gjatë disa protestave të drejtuar nga opozita është bërë është bërë e mërzitshme.

Trazirat nuk duhet të zëvendësojnë angazhimin demokratik, përkundrazi ato heqin çdo shans për dialog dhe çdo shans për të gjetur një terren të përbashkët. Dua të them hapur se vazhdimi i protestave të dhunshme do të dëmtojë përpjekjet e Shqipërisë për reforma dhe padyshim do të pengojë për realizimin e përparësive të brendshme dhe ndërkombëtare”, u shpreh Lajçak.

Lajçak tha se e vetmja mënyrë për të gjetur zgjidhje për krizën politikë është dialogu konstruktiv. Ndërsa dënoi sulmin që iu bë ambasadorit të OSBE, Bernd Borchardt.

“E vetmja mënyrë për të arritur përparim dhe për të gjetur zgjidhje është përmes dialogut konstruktiv me të gjithë palët e interesuara, përfshirë shoqërinë civile dhe botën akademike, për të kaluar këto dallime dhe për të punuar në interes të vendit tuaj.

Vendimi i opozitës për të hequr dorë nga mandatet e tyre është për të ardhur keq. Demokracia kërkon kontroll dhe balancë dhe opozita ka një rol të rëndësishme. Pjesëmarrja në institucionet demokratike është e vetmja rrugë drejt pushtetit politik. Dhuna dhe frikësimi i zyrtarëve të organizatave ndërkombëtare është e papranueshme. Ne e përbuzim fuqimisht përpjekejt e bëra ndaj misionit të OSBE. Ndaj falënderojmë qeverinë për ndërmarrjen e veprimeve të duhura në këtë drejtim”, tha ai.

Lajçak, ish-zyrtar i Brukselit, negocioi në vitin 2011 krizën politike që përfshiu vendin pas demonstratës së 21 janarit. I pyetur për krizë aktuale që po kalon vendi, Lajçak tha se sot politika shqiptare është më e prekur, duke e lidhur kështu me këtë fakt edhe hezitimin e ndërkombëtarëve për t’i ulur palët në një tryezë.

Etiketa: 21 janari 2011