Kreu i të rinjve të CDU: Ndihmoni Bashën të bëhet kryeministër

Kreu i të rinjve të CDU-së, Tilman Kuban iu bëri thirrje të rinjve shqiptarë që të kërkojnë ndryshimin. Gjatë bashkëbisedimit të kryedemokratit Lulzim Basha me të rinjtë për idetë, programin dhe alternativën e PD, Kuban kërkoi mbështetje për Bashën, për të hapur një kapitull të ri me Europën.

“Ju jeni pjesë e Europës. Nuk ka asnjë vend tjetër në Europë ku 90 përqind e popullsisë thotë “po, ne duam të jemi pjesë e Eureopë. Unë e di se vendimi I Këshillit Europian shkaktoi shumë zhgënjim në Shqipëri dhe në Maqedoninë e Veriut dhe ë të gjitha vendet e ballaknit së bashku. Por dua t’ju them: mos u dorëzoni! Ju keni partenrë të mëdhenj në krah. Ju keni mundësi të mëdha, të ndryshoni sistemin politik. Ju keni mundësi të thoni “ne duam ndryshimin, ne nuk e duam krimin e organizuar, ne nuk e duam korrupsionin, ne nuk duam zgjedhje të manipuluara”.









Ju keni një mundësi që t’i thoni brezit më të ri se kjo ëhstë e ardhmja jonë dhe e ardhmja jonë është në Europë, jo në socializëm, jo me mafian e drogës. Prandaj, Gjermania jo ofron derën e hapur nëpërmjet 9 kushteve të Bundestagut. Prandaj, Lulzim Basha ju ofron një mundësi duke protestiar me të, bërë fushatë me të, dukë iu bashkuar atij, pasi ai është një njeri i jashtëzakonshëm. Ai është gjithashtu mik personal i Angela Merkelit, një nga udhëheqësitpolitike më të fuqishëm në botë.

Por ne vetëm sa mund të hapim dyert. Ju duhet të kaloni vetë. Ju lutem na ndihmoni ta ndryshojmë këtë vend. Ju lutem, ndihmojeni Lulzim Bashën te jëte kryeministër sa më shppejt të jetë e mundur ju duhet të kaloni vetë, që të jetë kryeministri sa më shpëjt të jetë e mundur dhe atëherë, le të nisim një kapitull të ri së bashku si miq. Ky është thelbi. Miqtë qendrojnë bashkë edhe kur dielli shkëlqen, edhe kur ka kohë të vështira. Ju mund të keni besim tek ne si aleatë në NATO dhe si miq politikë”, u shpreh Tilman Kuban.

