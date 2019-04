Krijohet qendra e djathtë, 5 aleatët e PD s’marrin pjesë në zgjedhje

Ju sugjerojme

Situata e krijuar në politikën shqiptare ka sjellë krijimin dhe të një tjetër grupimi të djathtë. Pesë parti pjesë e koalicionit të PD kanë prezantuar strategjinë e tyre, duke theksuar se qëllimi është rritja e presionit për zhvillimin ekonomik dhe social të vendit. Pesë forca politike aleate të Partisë Demokratike kanë krijuar grupimin e qendrës së djathtë. Në një forum të përbashkët është prezantuar qëllimi i nismës si dhe synimi.

“Për kauzën tonë të përbashkët në shumicën e rasteve sic ka qenë kodi zgjedhor”, tha Nard Ndoka.

Kryetari i PAA Agron Duka e vuri theksin te problemet ekonomike. “Besoj se ju e dini që faktori kryesor që sjell një hemorragji të vazhdueshme është ekonomia. Duke përmendur edhe pasigurinë”, theksoi ai.

Dashamir Shehi i LZHK, nënvizoi vullnetin për të reaguar. “Kush ka hyp në kalë me zor zbret, por do ta detyrojmë me vullnetin tonë dhe propozimin pozitiv që do t’i ofrojmë shqiptarëve”.

Nga ana e tij kryetari i PR theksoi se në Shqipëri është krijuar vetëm një pushtet, ai i Edi Ramës. “Me njerëzit kudo që jemi që ta kthejmë në interes të vendit tonë“.

Vangjel Dule nënvizoi angazhimin për proceset integruese të Shqipërisë. “Stacioni i parë është anëtarësimi në NATO, natyrisht që këtu nuk nënvlerësoj anëtarësimin në KiE”, tha Dule.

Forcat pjesë e grupimit të qendrës së djathtë i janë bashkëngjitur koalicionit të PD duke vendosur mospjesëmarrjen në zgjedhjet e 30 qershorit pa u krijuar më parë një qeveri tranzicioni./OraNews

