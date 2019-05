Krimet e rënda kërkojnë ndalimin e pesë punonjësve të ICTS

Ju sugjerojme

Kur kanë kaluar pak më shumë se tre javë nga grabitja spektakolare në aeoroportin e Rinasit, Krimet e Rënda kanë kërkuar ndalimin e 5 personave, pjesëtarë të ICTS (kompania e sigurisë) dhe bankave. Urdhër ndalimi për këta pesë persona, është bërë pasi mbi ta rëndon akuza për shpërdorim detyre. Burime për mediat bëjnë me dije se 5 punonjësit kanë dhënë dëshmi kontradiktore, ç’ka ka bërë shtuar dyshimet e hetuesve se kanë ndihmuar Admir Muratajn me shokë, me informacione mbi transportin e parave dhe lëvizjen e punonjësve të sigurisë në aeroport.

