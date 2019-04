Krimi/ Ferdinand Dervishi: Sot vendosen gjoba 1 mln € edhe nga burgu

Ju sugjerojme

Gazetari dhe autori i “Abc Story” Ferdinand Dervishi, ngre alarmin se grupet kriminale vazhdojnë të vendosin gjoba 1 milion euro ndaj biznesmenëve në Shqipëri. Dervishi thotë për Gazetën MAPO, se ka raste kur gjobat vendosen edhe nga qelitë e burgut. Ai thekson se situata e krimit është e rëndë dhe se politika ka rolin e saj, ku i ka përdorur grupet kriminale për të fituar vota dhe sot këto grupe marrin favore nga shteti.

A mendoni se krimi ka krijuar një bazë të gjerë në Shqipëri, po flas për grupet kriminale në disa qytete?

E sakta është të thuhet që situata politike ka provokuar këtë situatë të krimit në fakt. Në momentin që policia dhe gjithë shteti është i angazhuar për të mbyllur hesapet e politikës, për të menaxhuar protestat, për të angazhuar një numër shumë të madh njerëzish me protestat, me survejimet, me njëqind halle sa kanë protestat, bie në mënyrë automatike, si të thuash, kontrolli i përditshëm, i përhershëm mbi elementin kriminal. Pra, në momentin që ne kemi një protestë të madhe, të paracaktuar ku thuhet se do të bjerë shteti, ku thuhet se do të bëhet nami etj. etj., gjithë policia vetë merret për një kohë të gjatë me këtë punë duke lënë punët e saj të tjera. Njëkohësisht situata të tilla krimi gjithmonë i ka nuhatur.

Nuk është hera e parë, gjithmonë krimi e nuhat shumë bukur kur shteti është i dobët, kur shteti nuk e ka mendjen te krimi, për t’u aktivizuar. Gjithsesi, kjo situatë që unë po them, lidhet më shumë me krimin e lehtë ose ordiner sesa me krimin që unë e quaj cilësor dhe që mund të jenë këto vrasjet e frikshme që kanë ndodhur në Shkodër ose në Elbasan, pasi në këto rastet e Shkodrës, Elbasanit, Vlorës ku kemi një numër shumë të madh njerëzish të zhdukur, mua më duket se kjo nuk ka shumë lidhje me gjendjen aktuale.

Protestat nuk kanë lidhje me atë çka është kultivuar që nga fillimi i marrjes së pushtetit nga Partia Socialiste, që nga ajo, si të thuash, parulla e tyre apo posteri i tyre që miqësi apo aleancë dhe me djallin vetëm që të rrëzojnë Sali Berishën. Që u materializua pak a shumë, në kuptimin që le të vijë kushdo, të na mbështesë kushdo, qoftë ky një person që nuk është mirë që të jetë pranë një partie politike siç është krimi.

Pra, ajo që deri dje, madje opozita sot e ka këtë të provuar me përgjime siç thotë ajo, e ka provuar, dhe aksionin opozitar të protestave e ka motivuar pikërisht në këtë pikë, pikërisht me pikën e dobët sipas saj, bashkëpunimin e pozitës aktuale me krimin, e vërtetuar kjo me blerjen e votave.

Është përdorur aleanca e krimit për të blerë vota dhe për të fituar zgjedhjet ndaj kemi edhe këtë gjendje politike të tanishme. Tani ç’ndodh? Çfarë ndodh me grupet kriminale të cilat kanë marrë OK nga politika për t’i ndihmuar në zgjedhje? Çfarë ndodh me një grup kriminal të tillë, që kanë ndihmuar pozitën në zgjedhje? Ndodh një fenomen i tillë, që ka një ndarje si të thuash të territorit ose si të thuash ndarje të pushtetit vendor në rrethe të ndryshme të vendit dhe s’është çudi që këto lloj bandash, jo të gjitha, i kanë mbështetur, them jo të gjitha se ka përdorur dhe pala tjetër disa grupime. Partitë kryesore në Shqipëri është vërtetuar se përdorin grupime të tilla. Çfarë detyrimesh ka atëherë? Unë erdha në pushtet dhe kam detyrime ndaj kësaj bande dhe detyrimi futet te ndarja e pushtetit.

Por, ndarja e pushtetit e para, dhe e dyta lënia rehat e krimit të bëjë punët e veta që di t’i bëjë më mirë, të bëjë trafiqe etj. etj., pra të marrë lekë jo vetëm nga ndarja e pushtetit, por edhe nga veprimtaria e mirëfilltë kriminale, i bën që të fuqizohen këto grupime të caktuara. Por çfarë ndodh kur fuqizohen këto grupe dhe kur shohin që me politikën e kanë shumë mirë, s’ju futet gjemb në këmbë? Në këtë moment ata ndihen shumë të fortë, rasti më i pastër është Elbasani, ku banda kundërshtare vajti i vrau bandës tjetër avokatin, pra i ka marrë me radhë.

Ka edhe një problem tjetër. Këto banda bëhen aq të forta sa ndonjëherë dalin dhe mbi atë që i ka menaxhuar deri dje, ose që i ka mbajtur afër ose që i ka përdorur. Në një moment s’pyesin as këtë, sepse fillon shpallja në kërkim, angazhohet shteti, del opozita bërtet andej, dalin gazetarët nga ana tjetër edhe më herët se opozita dhe bërtasin krimi këtu, krimi atje dhe ata s’pyesin më njeri.

Ata persona shpallen në kërkim dhe agravohet situata. Unë besoj se pak a shumë kjo është ajo që ka ndodhur dhe po ndodh në Shkodër, në Elbasan dhe në Vlorë më të padukshme, por rasti i zhdukjes së 15, 16 personave tregon problemin që pati atje e njëjta situatë që është 2016-ta, shkak i kanabizimit të vendit sidomos i Vlorës, implikimi i shumë grupeve kriminale atje dhe pasojat e njerëzve që po zhduken, të lidhura besoj që nga kjo periudhë me problemet që iu dalin grupeve kriminale në momentin që thyhet linja, ku kemi këtu lidhje të politikës. Lidhje të politikës në rastin e Vlorës është pak më e ndryshme, por është me lejimin në 2016-ën të grupeve kriminale në afrimin me ofertën që ju bë, me thirrjen që ju bë atyre të mbillnin dhe të paguanin edhe 20% apo 10% të vlerës.

Në këtë moment ka lidhje të pushtetit me bandat. Unë nuk e di sa më përpara kanë qenë të lidhura dhe nuk e vë dorën në zjarr se sa kanë qenë të lidhura, sepse edhe mund të kenë qenë, por kjo është një lidhje e 2016-ës, sepse nga 2016-ta e këtej ne kemi këto problemet që ne si gazetar edhe i kemi thënë që, kjo sasi e madhe që do të çohet andej matanë do të ketë problemet e veta dhe do të ketë viktimat e veta, sepse në momentin që thyhet linja e trafikut dhe që luhen këto një ton, e dy ton, e tre ton që do të bëhen një milion dollarë e dy milionë dollarë, duhet një kokë përgjegjëse, dhe kokat, vlonjatët e kanë marrë e kanë kaluar krimin që gjithmonë është një hap përpara fuqisë së strukturave të shtetit për ta paralizuar atë, është gjithmonë një hap përpara, ka gjetur si metodë zhdukjen e personave, që është metodë edhe më e mirë sesa vrasja me pagesë, sepse s’ka vendngjarje. Nëse dy të parat kanë vendngjarje, kjo s’ka vendngjarje fare, s’ke si ta vërtetosh, do të presësh pesë vite derisa të dalë gjykata me një njoftim që ky person rezulton i zhdukur.

A vendosen gjoba sot nga grupet kriminale ndaj bizneseve?

Ky fenomen nuk është zhdukur asnjëherë. Thjesht mund të themi gjobat tani janë më të mëdha. Tani nuk del njeri që të rrezikojë për një gjobë të vogël, por ka patur një evoluim krimi, që futet te krimet cilësore. Në Tiranë kanë qenë dy grupe kriminale që kanë vendosur gjoba. Në 2015 më kanë raportuar që nuk janë më dy grupe kriminale që vendosin gjoba në kryeqytet. Kjo e dhënë më është raportuar nga shumë personazhe në Tiranë, nga avokatë etj. Janë më shumë se dy grupe që vendosin gjoba mbi 1 milion euro në Tiranë. Ekziston si fenomen, jo vetëm në Tiranë.

Në kryeqytet vendosja e gjobave është zhvilluar për shkak edhe të ekonomisë, por edhe në rrethe vendosen gjoba. Mund të them se gjoba nga grupet kriminale vendosen edhe nga burgu. Në Shqipëri bëhet biznes i trafikut të drogës edhe nga burgu dhe rezultatin e dimë. Personazhe që kanë qenë të dënuar me burgim të përjetshëm, sot nuk janë më.

LEXO EDHE:

Etiketa: burgu