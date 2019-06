Kritika për shtim në peshë, Bebe: Gjykoni pa ditur se ç’fshihet pas

Ju sugjerojme

Këngëtarja shqiptare me famë botërore, Bebe Rexha, e cila po vijon të komentohet për luhatjet e saj të mëdha në peshë, iu është kundërpërgjigjur të gjithë kritikuesve. Nëpërmjet disa postimeve në “Insta Story”, Bebe ka vënë në pah se është shumë e shëmtuar gjykimi i njerëzve pa ditur jetën e tyre. Duke mos e përcaktuar shkakun që e kanë bërë atë të shtojë së fundmi disa kilogramë, këngëtarja u ka bërë me dije kritikëve të saj se është njohur me problemin e peshës që në moshë të vogël.

“Më pëlqen të ha dhe nuk mund ta mohoj këtë. Por ju nuk i dini historitë e të gjithëve. Të shkuarën e njerëzve, varësitë e tyre, marrin apo jo ilaçe që i bëjnë të shtojnë në peshë. Depresioni. Kështu unë përpiqem të mos i gjykoj të tjerët. Por kjo më lëndon ndjenjat, sepse unë kam fituar shumë peshë, por është shumë e vështirë ta humbas.

“Pesha ka qenë diçka e vështirë për mua, që kur kam qenë vajzë e vogël. Po është një rrugë e gjatë dhe unë nuk do të fshihem pas një guri sepse kam fituar peshë. Unë do të stërvitem dhe do të kem ditë të mira dhe ditë të këqija”-ka shkruar Bebe Rexha.

Kujtojmë se Bebe Rexha është një ndër ata artistë që ka pranuar me zë të lartë se vuan nga çrregullimi bipolar. Kjo sëmundje, e cila shoqërohet nga luhatje të theksueshme humori dhe madje edhe nga depresioni, me shumë gjasa mund të jetë bërë edhe shkak i kilogramëve të saj të tepërt.

E megjithatë, teksa ende nuk dihet me saktësi shkaku, Bebe nuk resht së trumbetuari fort për vlerat njerëzore dhe për faktin se çdo njeri duhet ta pranojë veten sikurse është.

Etiketa: Bebe Rexha