Kriza/ Aleati i Ramës në zyrën e Metës, Milo: Duhet zgjidhje

Pas liderëve të partive të vogla opozitare, në zyrën e Presidentit të Republikës Ilir Meta ka shkuar edhe një prej aleatëve të Edi Ramës, kreu i PDS, Paskal Milo. Ish-ministri i Jashtëm dha detaje rreth takimit gjatë një prononcimi për mediat. Ai tha se do të vazhdojë takimet me presidentin dhe palët politike për t’i shërbyer zgjidhjes së krizës politike.

“Ne do të vijojmë të takohemi jo vetëm me Presidentin e Republikës, ne shprehim gatishmërinë tonë për t’u takuar me të gjitha subjektet politike për ta trajtuar me shumë përgjegjshmëri krizën politike në të cilën ndodhet Shqipëria, me qëllim që të gjejmë, zgjidhjen më të përshtatshme, më të domosdoshme. Prandaj demokracia sociale është e hapur për të zhvilluar takime edhe me PS edhe me të gjitha partitë e tjera politike, gjithmon me mendimin se Shqipërisë në këto momente të vështira i duhet të dëshmojë urtësi, klasës politike, përgjegjshmëri, me qëllim që gjithnjë të mbizotërojë interesi kombëtar, mbi interesat politike të veçanta, të subjekteve politike”, u shpreh Milo.

Më tej, kreu i PDS tha se ndonëse është në një aleancë tashmë të deklaruar me PS-në, kjo nuk e ndalon atë që të vërë në fillim interesat kombëtare të qytetarëve të vendit, që duan një Shqipëri të qetë dhe me stabilitet.

“Unë në ç’ka po shpreh përfaqësoj partinë Demokracia Sociale. Jam dhe vazhdoj të qëndroj në aleancë tashmë të deklaruar, por kjo nuk do të thotë që unë të mos jem i lirë që të shpreh pikëpamjet e mia në emër të partisë, jo për interesin imediat të partisë që përfaqësoj, por në radhë të parë vëmë interesin kombëtar. Duam që Shqipëria të ketë stabilitet politik, duam që Shqipëria të shmangë çdo lloj përplasje politike, apo edhe sociale, që do të ishte një fatkeqsi tjetër për vendin”, shtoi ai.

