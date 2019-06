Kriza/ Alibeaj: Nëse shkarkohet, Meta të shpërndajë parlamentin

Ju sugjerojme

I ftuar në emisionin “Kjo Javë” në “News 24”, ish-deputeti i Partisë Demoratike Enkelejd Alibeaj foli për krizën politike dhe retorikën e ashpër mes opozitës, qeverisë, si dhe për rolin e Presidentit të vendit.

“Nëse maxhoranca do të përpiqet për të shkarkuar presidentin, Meta duhet të shpërndajë parlamentin”- shprehet Alibeaj. Ai tha se Kuvendi i Shqipërisë sot është ilegjitim në të gjithë konturin e tij.

“Akti i fundit është ky që presidenti kërkoi në mënyrë zyrtare listën e plotë të deputetëve, që sot militojnë brenda kuvendit të Shqipërisë. A kemi sot në një Kuvend që të ketë dalë nga një proces i rregullt, ku shqiptarët të kenë shprehur vullnetin, unë besoj që jo dhe presidenti është shprehur për këtë rast. Në një konkluzion mund të arrijmë, nuk është legjitim në të gjithë konturin e tij.”

Pse ndërkombëtarët shprehen se Kuvendi është legjitim?

Ka ndërkombëtarë të mirëinformuar, që ende nuk janë shprehur, ka që janë të keq-informuar dhe të painformuara. Unë di të them faktin se “Ne po përjetojmë këto ditë një aksion agresiv nga ana e maxhorancës. I fundit që ka mbetur pa rënë është presidenti. Në këto kushte, nëse është e dukshme se etja dhe uria për të gllabëruar edhe copëzën e fundit të Republikës, do të duhet të përgjigjesh me të njëjtën monedhë. Presidenti duhet t’i përgjigjet duke ushtruar të gjitha kompetencat kushtetuese. Nëse e shkarkojnë, të shpërndajë Parlamentin.”-tha Alibeaj.

