Kriza politike/ Meta nis lëvizjet, thërret në takim aleatët e Bashës

Presidenti i Republikës Ilir Meta nis lëvizjet për të negociuar krizën politike. Kreu i shtetit ka thirrur në një takim partitë e vogla të koalicionit opozitar. Burime për MAPO thanë se takimi i Metës me të vegjlit do të zhvillohet ditën e martë.

Pritet që Presidenti Meta të takojë kryetarin e PR, Fatmir Mediu, atë të PDK, Nard Ndoka, të PBDNJ, Vangjel Dule, PAA, Agron Duka dhe kryetarin e PDIU, Shpëtim Idrizi. Në fokus të takimit do të jetë situata politike. Pak ditë më parë partitë e vogla nënshkruan marrëveshje me kryetarin e PD, Lulzim Basha, duke formuar kështu koalicionin opozitar i cili nuk do të hyjë në zgjedhje. Krerët e partive të vogla kanë zhvilluar takime edhe ambasadorin e OSBE, Bernd Borchardt dhe atë të BE, Luigi Soreca.

Pikërisht pas takimit të një dite më parë më kreun e Delegacionit të BE në Tiranë, krerët e partive të vogla i kërkuan Presidentit Meta të marrë rolin që i garanton Kushtetuta si ndërmjetës mes palëve për tu ulur palët në një tryezë me qëllim zgjidhjen e ngërçit politik që ka përfshirë vendin pas djegies së mandateve parlamentare nga opozita dhe nisjes së protestave masive për largimin e kryeministrit Edi Rama.

Nw vijim tw pwrpjekjeve pwr negociata, ambasadori i BE takoi ditën e sotme edhe kryetaren e LSI, Monika Kryemadhi.

