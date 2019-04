Meta nis negociatat për krizën, takon aleatët e Bashës (VIDEO)

Ju sugjerojme

Aleatët e koalicionit opozitar i janë drejtuar Presidencës, ku do të takohen me presidentin Ilir Meta. Takimi i kërkuar nga krerët e partive të vogla ka për fokus krizën politike që po kalon vendi. Fatmir Mediu, kryetar i PR, Nard Ndoka i PDK, Vangjel Dule i PBDNJ, Dashamir Shehi i LZHK-së dhe Agron Duka i PAA, kanë mbërritur në zyrën e Metës vetëm pak minuta më parë. Takimi po zhvillohet pa praninë e medias. MAPO sjell pamje nga momenti kur pesë aleatët i drejtohen Presidencës.

Në përfundim të takimit pritet të ketë një komunikim me mediat nga krerët e partive të vogla. Pasditen e të hënës, kreu i PD-së, Lulzim Basha takoi aleatët e tij për rreth 60 minuta në selinë blu. Dashamir Shehi, Nard Ndoka dhe Vangjel Dule etj, dolën me një qëndrim të unifikuar ku kërkuan ndryshimin e Kodit Zgjedhor duke propozuar ndryshim edhe të sistemit, të cilin e cilësuan strumbullarin e krizës, ndërsa njëherazi u shprehën se kjo pikë i ndan edhe me Partinë Demokratike, ndonëse demokratët ende nuk janë shprehur zyrtarisht për këtë çështje.

Ndërsa më herët gjatë mesditës së djeshme, aleatët e Bashës propozuan 12 pika për zgjidhjen e ngërçit, ndërsa apeluan për marrëveshje maxhorancë-opozitë. Pak ditë më parë ata takuan edhe kreun e BE-së në vendin tonë, Luigi Sorecën si dhe ambasadorin e OSBE, e fill pas këtij takimi i bënë thirrje Presidentit pët takim.

