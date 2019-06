Kriza politike, sa larg është zgjidhja?!

Ju sugjerojme

Nga Blerina Gjoka

Gazeta MAPO bën një skaner të zhvillimeve nga 16 shkurti e deri më sot, dhe bisedon me analistët e gazetarët, Skënder Minxhozi, Desada Metaj dhe Enton Abilekaj. Cili është parashikimi i tyre, dhe si do dilet nga ngërçi

Kriza politike në Shqipëri ka hyrë në muajin e katërt që pas protestës së parë të opozitës më 16 shkurt, që vijoi me djegien e mandateve të deputetëve të saj, por asnjë zgjidhje e mundshme politike nuk po duket në horizont. Java që lamë pas, pati disa sinjale për negociata, por sërish nuk pati asnjë lëvizje të palëve nga pozicionet e tyre fillestare. E vetmja ndërhyrje energjike ishte ajo e gjermanëve, ku drejtuesit më të lartë të CDU-SCU kërkuan dialog mes palëve pa përjashtuar asnjë temë, dhe thanë se zgjedhjet pa opozitën nuk janë normale, e më tej u shprehën se mund të shihet si opsion shtyrja e datës së votimit.

Megjithatë, si në një garë force se kush reziston më shumë, opozita dhe mazhoranca po ecin pa asnjë lëshim drejt momentit kursit të përplasjes, që duket se do të jetë 30 qershori, data e dekretuar për zgjedhjet lokale. Sot kryeministri Edi Rama ka paralajmëruar nisjen e fushatës në një miting të madh, ndërsa nesër kreu i opozitës Lulzim Basha do t’i përgjigjet me protestën e 7-të kombëtare. Në të dyja lëvizjet palët po qëndrojnë në pozicionet e tyre fillestare. Të dyja palët e dinë se vetëm ulja në tryezën e bisedimeve do të jetë hapi për të dalë nga kriza, por nuk kanë gjetur asnjë mekanizëm për ta bërë dialogun fakt real deri më tani, pavarësisht mesazheve, deklaratave apo letrave publike.

Mungesa e një dialogu real vetëm sa ka shtuar retorikën politike, duke e bërë atë edhe më të ashpër nga dita në ditë. Me anë të disa letrave të gjata kryeministri Rama i kërkoi Bashës që të ulet në tryezën e dialogut, por duke vendosur kusht mosndryshimin e datës së zgjedhjeve lokale dhe duke shpallur se ai nuk largohet nga karrigia.

Basha këtë herë po lufton për shumë më tepër se sa për një datë zgjedhjesh. Ai ka shpallur jo vetëm parimin e zgjedhjeve të lira e të ndershme, por ka premtuar edhe ndryshim rrënjësor të sistemit, ku ka përmendur zgjedhje të Presidentit nga Populli, ndryshimin e mënyrës së zgjedhjes së deputetëve duke i afruar me qytetarët me lista të hapura ose me mazhoritar, sjelljen e dy dhomave në Parlament. Po së pari, sipas tij, duhet garantuar paprekshmëria e votës. Kjo, me një qeveri tranzitore, që do të përgatisë zgjedhje të parakohshme. Pasi Rama i kujton në letrat e tij “marrëveshjen pozitive” të 17 majit 2017, që shumë kritikë e kanë parë si marrëveshjen që dëmtoi vetëm opozitën, Basha këmbëngul se nuk do të ketë “pazar”.

Letrat e gjata të Ramës nuk kanë pasur brenda asnjë ofertë politike duke treguar se mazhoranca nuk e ka akoma vullnetin për të vendosur urat e komunikimit.

Disa sinjale në media se ka pasur kontakte mes dy kampeve janë mohuar kategorikisht nga Basha që sipas tij, janë shpikje të makinerisë së rilindjes dhe se opozita nuk synon “pakte kulisash”. Deri më tani nuk ka asnjë iniciativë konkrete nga institucionet vendore për të realizuar një tryezë dialogu. Vetë presidenti Meta që mund të ishte iniciatori i një tryeze të tillë, nuk ka bërë asnjë lëvizje, asnjë konsultë me krerët politikë. Por nga ana tjetër, ai ka shprehur vullnetin për të dekretuar një datë të re zgjedhjesh, nëse i kërkohet nga partitë.

Zgjidhja, nga Gjermania apo Amerika?!

Për herë të parë një krizë politike që ndodh në Tiranë po vonon kaq gjatë të marrë vëmendjen e duhur ndërkombëtare. Një zgjidhje që vjen nga Brukseli do të ishte ndoshta më e logjikshme duke pasur parasysh momentin kur vendi ndodhet në një proces integrimi në Bashkimin Europian. Por në të vërtetë Brukseli nuk po tregon deri më tani interesin që pritej për krizën politike, përveç deklaratave kundër përdorimit të dhunës në protestat e opozitës. Pikërisht në këtë klimë mosbesimi në vend, Komisioni Europian dha rekomandimin për hapjen e negociatave me Shqipërinë. Duke lexuar raportin shefja e politikës së jashtme në BE, Federica Mogherini, nxitoi të sqaronte se vlerësimi ishte teknik dhe nuk ndikohej nga kriza politike në vend. Por deputetët gjermanë të koalicionit në pushtet, CDU/CSU, nuk mendojnë kështu.

Ata janë faktori i parë ndërkombëtar që janë ofruar për zgjidhjen e krizës. Zv.kryetari i grupit parlamentar CDU/CSU, Johan David Wadephul, deklaroi se nuk janë plotësuar kushtet për hapjen e negociatave. Ai kërkoi “një dialog të mirëfilltë mes qeverisë dhe opozitës për kapërcimin e krizës shtetërore”. “Grupi parlamentar CDU/CSU është ende i gatshëm të ndihmojë. Të dyja palët duhet të jenë të gatshme për një dialog të tillë pa parakushte. Asnjë temë nuk duhet përjashtuar që më parë”, u shpreh dy ditë më parë Wadehpul. Duke folur për DW, Wadephul la të hapur edhe opsionin e shtyrjes së zgjedhjes, si një mundësi për të dalë nga kriza. Data e zgjedhjeve deri më tani kishte qenë një tabu.

Pas kësaj deklarate u fol për mundësinë e ardhjes së një delegacioni gjerman në Tiranë me propozime për zgjidhjen e krizës. Por me sa duket para se të marrin avionin gjermanët duan të njihen më mirë me opsionet e palëve. Kështu, javën e ardhshme direkt pas protestës së të dielës kyeopozitari Basha do të udhëtojë për në Berlin. Opozita duket e hapur ndaj një ndërhyrjeje gjermane. “Në emër të PD dhe të Opozitës së Bashkuar konfirmoj gatishmërinë tonë për zgjedhje të lira dhe të ndershme dhe mirëpres angazhimin e Gjermanisë mike për zgjidhjen e kësaj krize dhe hapjen e rrugës europiane të Shqipërisë”, tha Basha pas sinjaleve të dhëna nga përfaqësuesit e Bundestagut.

Edhe kryeministri Rama i cilësoi miq e partnerë duke pranuar vërejtjen e tyre, por me rezervën e datës 30 qershor. “Krejt dakord me gjithçka kanë shprehur publikisht dhe për nevojën e dialogut pa kushte. Koha nuk pret sepse 30 qershori s’është në dorën tonë”, shkroi ai. Përveç gjermanëve sytë janë hedhur edhe përtej Atlantikut, për ndonjë negociues amerikan, por deri tani duke se administrata e Trump nuk ka shfaqur interes për krizën e Tiranës. Kujtojmë që në vitin 2017 një përfaqësues i lartë administratës amerikane, Zv.ndihmës-sekretari amerikan i Shteti Hyot Brean Yee, bëri të mundur uljen e palëve dhe arritjen e marrëveshjes. Gjithsesi duhet thënë se edhe në atë rast, ishin gjermanët që u interesuan më herët me ofrimin e paktit që mori emrin e negociatorit, David McAllister.

Si lindi kriza -nga përgjimet e dosjes 339, te bllokimi i zgjedhjeve

Në fund të janarit Zëri i Amerikës dhe Birn publikuan disa përgjime të dosjes hetimore nr.339 ku flitej për “korrupsion dhe blerje votash”. Në këto përgjime ishte përfshirë kryetari i Bashkisë së Durrësit Vangjush Dako gjatë fushatës së zgjedhjeve 2017, ku ai komunikonte me anëtarët e grupit Avdyli, të cilët u përfshinë në blerje votash në ndihmë të tij. Kjo ishte shkëndija e krizës që pasoi me një protestë kombëtare më 16 shkurt e thirrur nga opozita. Duke marrë shkas nga kjo dosje hetimore opozita i cilësoi zgjedhjet e fundit një farsë, të blera nga krimi dhe paratë e drogës, dhe i shpalli qeverinë dhe Edi Ramën, ilegjitimë.

Kjo protestë pasoi me vendimin për lënien e mandateve në bllok nga gjithë deputetët opozitarë, PD e LSI, duke e lënë parlamentin vetëm me mazhorancën. Një vendim i paprecedent politik ky, që tregonte vendosmërinë me të cilën opozita e kishte nisur tashmë këtë aksion politik, me gjithë kostot jo të vogla të kritikave të ndërkombëtarëve. Nesër opozita mbledh qytetarët në protestën e 7-të kombëtare që prej datës 16 shkurt. MAPO ka biseduar me Skënder Minxhozin, Desada Metën dhe Enton Abilekën, për të mësuar më shumë rreth situatës, nëse do të ketë një zgjidhje, një dalje nga kriza dhe si do vijë ajo.

