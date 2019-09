Kriza që mohohet dhe tuneli i Kardhiqit

Ju sugjerojme

Letra e Edi Ramës drejtruar partive opozitare për tryezë, ndryshe nga sa amballazhohet në publik prej specialistëve të PR dhe mediave, nuk është një hap drejt zgjidhjes së krizës, por në fakt një galop në korsinë e kundërt. Me atë mesazh dërguar kundërshtarëve, kryeministri nuk e pranon se ka krizë në vend, thotë se gjithcka është në normalitet, dhe bën thirrje që hajde të vëmë ca lule në kod, ca qendisma për të bërë reformën zgjedhore.

Eshtë sikur Pompei kërcënohet nga flakët e Vezuvit, dhe sunduesit e qytetit të kujdesen për vazot.

Mohimi i krizës është një kurajo e madhe. Anomalia, ngërçi, mosfunksionimi, tensioni, ankthi, ndihet kudo, sapo hap derën.

Në letrën e tij, Rama nuk rendit as ato që tashmë janë bërë publike, kushtet gjermane për integrimin. Ato urdhëresa prekin thelbin e problemit, edhe pse kriza ka përhapur metastaza ngado dhe që nuk përmenden.

Eshtë krizë e legjitimitetit, fakti që një herë në dy javë, del një i përzgjedhur si drejtues i lartë, si kryebashkiak që ka probleme me ligjin, me të shkuarën dhe vjen nga bota e errët. 3 deri tani, po me gjasë priten dhe të tjerë. Këtu vetëm një i çartur mund të gjejë normalitet.

Eshtë krizë e fortë e legjitimitetit, e faktit që nuk jep askund llogari, e shprehjes së kapjes së shtetit, mënyra e dhënies së buxhetit të shtetit në disa duar, e tenderimit të Shqipërisë për 15 vitet e ardhshme, dhe cuarja deri në fund e një cmendurie me qindra milionë euro për pak kilometra rrugë, edhe pse gjithë bota është kundër.

Shihni çfarë po ndodh kohët e fundit.

Në pallat ka plasur lufta dhe palët kanë nxjerrë kamat ndaj njëri-tjetrit, nga rendja drejt lakmisë e babëzisë për të marrë cka mbetur ende pa u ndarë. Një përplasje tipike bandash dhe interesash, që nxori krye në një tunel me emër të cuditshëm, Kardhiq.

Tregues i degradimit, pasi fare hapur pranohet në publik se gjysma e qeverisë donin tia jepnin tenderin mikut të tyre, gjysma tjetër një tjetri. Pranohet pa teklif, se garë, konkurencë e procedurë, nuk ka.

Dhe këtu duhet të kesh shumë guxim, të pranosh se ka normalitet.

Europa po thotë se duhet trajtuar krimi zgjedhor, po Edi Rama nuk ka asnjë mesazh. Madje ai thotë se çfarë iku iku, hajde të merremi me zgjedhjet e 2021.

A është vallë krizë që të ardhurat nuk po mblidhen, edhe pse janë futur në aksion të gjithë skalionet e forcë, me tatimorë e policë. Çka do të thotë se të ardhura nuk ka, sepse s’ka konsum, ka rënë xhiroja, ka rënë puna, ka rënë biznesi.

Krizë e rëndë duhet të jetë që shqiptarët dhe sidomos të rinjë mendojnë vetëm të largohen.

Në vend mungojnë gjykatat kryesore, garancitë për qytetarët, minimalisht gjysma e popullit është e papërfaqësuar në Parlament e Bashki, dhe kryeministri nuk sheh asnjë problem, por thotë hajde të rregullojmë ndonjë gjësend në ligjin zgjedhor, për vitin 2021. Dhe sërish, rruga e ndjekur është propaganda. Bëj një letër të atillë, që të marrësh një refuzim nga opozita, në mënyrë që ta përdorësh në publik dhe para ndërkombëtarëve.

Po këto marifete tani s’bejnë më fajde. Çdokush i ka kuptuar hiletë e prestixhatorit.

Mund të ketë disa variante ose formula për të dalë nga kriza. Po kjo smund të ndodhë nëse mohohet ajo, nëse sillesh sikur nuk ekziston kurrfarë problem në vend.

Etiketa: Kriza që mohohet dhe tuneli i Kardhiqit