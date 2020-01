Kriza SHBA-Iran, në 800 fjalë

Ju sugjerojme

Mapo.al

E shkuara e afërt… Një marrëveshje thelbësore bërthamore midis Iranit dhe fuqive botërore

është shkërmoqur, katër vjet pasi hyri në fuqi. Irani ka insistuar gjithmonë se programi i tij

bërthamor është paqësor, por dyshimet se ishte duke e përdorur si një mbulesë për të zhvilluar

një bombë bërthamore bëri që Këshilli i Sigurimit i KB-së, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe

Bashkimi Europian të vendosnin sanksione të qarta nga viti 2010. Në vitin 2015, Irani arriti një

marrëveshje me gjashtë fuqitë (SHBA, Britania e Madhe, Franca, Kina, Rusia dhe Gjermania), e

kjo në thelb kufizonte aktivitetet bërthamore të Teheranit në këmbim të lehtësimit të

sanksioneve. Por, për çfarë bëhej fjalë konkretisht? Marrëveshja kufizoi pasurimin e uraniumit

në Iran, i cili përdoret për karburantin e reaktorit, si edhe për armët bërthamore. Kërkohej

gjithashtu që të ribëhej një reaktor në mënyrë të atillë, që karburanti i shpenzuar të përmbante

plutonium (element kimik radioaktiv) të përshtatshëm për një bombë, ashtu sikurse edhe të

lejoheshin inspektimet ndërkombëtare.









Përse u shkatërrua marrëveshja? Presidenti amerikan Donald Trump e braktisi marrëveshjen

në maj të vitit 2018 dhe rivendosi sanksionet e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, pasi

dëshironte një marrëveshje të re, që do të frenonte gjithashtu programin e raketave balistike të

Iranit dhe përfshirjen e tij në konfliktet rajonale. Asokohe, Irani e refuzoi diçka të tillë , sepse

vuri re se vlera e monedhës ishte në rënie. Megjithatë, norma e inflacionit u rrit sapo sanksionet

hynë në fuqi. Kur ato u shtrënguan në maj të 2019-ës, Irani vendosi të mos respektonte më disa

angazhime në marrëveshje. Por, marrëveshja nuk u zbatua më, pikërisht në janar të këtij viti.

Irani pritej të njoftonte hapat e fundit në tërheqjen e tij graduale nga marrëveshja më 5 janar,

vetëm dy ditë pas sulmit ajror amerikan pranë aeroportit ndërkombëtar të Bagdadit në Irak, ku u

vra gjenerali i lartë ushtarak, Qasem Soleimani.

Çfarë po ndodh? Në një atmosferë tensionesh të përshkallëzuara, Irani deklaroi se nuk do t'i

përmbahej asnjë prej kufizimeve të vendosura nga marrëveshja – përfshirë kufizimet në

pasurimin e saj të uraniumit. E kështu, konflikti në Lindjen e Mesme u zhvendos në një tjetër

shkallë. Vajza e Soleimanit, duke folur përballë një turme të madhe njerëzish gjatë homazheve të

të atit, paralajmëroi se vdekja e tij do të sjellë zgjim të frontit të rezistencës dhe do të sjellë ditë

të errëta për Izraelin dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Zeinad Soleiman u shpreh se plani

djallëzor i presidentit Donald Trump, për të shkaktuar ndarjen mes dy kombeve, Iranit dhe

Irakut, duke vrarë Soleimanin, ka dështuar. “Trump, ti kumarxhi impulsiv, plani yt djallëzor për

të shkaktuar ndarje mes dy kombeve, Irakut dhe Iranit, ka dështuar, duke shkaktuar kështu unitet

historik mes dy kombeve dhe urrejtjen e tyre të përjetshme të ndërsjelltë për Shtetet e Bashkuara

të Amerikës” – tha Zeinab Soleimani. Fill pas këtij paralajmërimi, Teherani goditi me 22 raketa

balistike bazat ajore amerikane në “Al-Asad” dhe “Irbil” në Irak, në të cilat ishin vendosur trupat

amerikane. Sipas televizionit shtetëror iranian, nga sulmi mbetën të paktën 80 të vdekur. Por

administrate amerikane hodhi poshtë këto infromacione duke thënë se nuk kishte asnjë ushtar

ameriakn të lënduar. Sulmi ndaj bazave amerikane u krye rreth orës 01:30, nga një distancë prej

10 kilometrash. “Paralajmërojmë të gjithë aleatët amerikanë, të cilët i dhanë bazat e tyre ushtrisë

së saj terroriste, se çdo territor që është pika fillestare e veprimeve agresive kundër Iranit do të

shënjestrohet”-ky ishte mesazhi i trupave të gardës revolucionare islamike të Iranit, të cilët

morën përsipër sulmin.

Presidenti Donald Trump, përballë provës më të rëndë të presidencës së tij, ditën e mërkurë,

sinjalizoi një përshkallëzim të tensioneve me Iranin, në vazhdën e sulmeve hakmarrëse të Iranit

kundër bazave irakiane që strehonin trupat amerikane. “Irani duket se po qëndron në këmbë, gjë

që është një gjë e mirë për të gjitha palët e interesuara”-tha Trump, duke mos kursyer aspak

ironinë. Më tej, njoftoi se administrata e tij do të godasë edhe njëherë Iranin me më shumë

sanksione ndëshkuese ekonomike, si dhe kërkoi që aleatët të largohen në mënyrë të

menjëhershme nga marrëveshja bërthamore, në mënyrë që të mund të negociohet një pakt i ri. E

megjithatë, Trump la të kuptohej se nuk është ndërmarrë ndonjë ndryshim thelbësor në strategji.

"Gjithçka shkon për mrekulli!”-shkroi presidenti amerikan të mërkurën në rrjetin social

“Twitter”, duke iu referuar vlerësimit të viktimave dhe dëmeve materiale nga sulmi Iranian.

Pavarësisht gjithçkaje, besohet se Shtëpia e Bardhë po përpiqet në një farë mënyre që të qetësojë

tensionet. Por, zhvillimet veçse konfirmojnë se asgjë nuk po shkon mirë dhe se gjasat janë tepër

të larta që situata do të agravohet edhe më tej, gjithmonë duke marrë parasysh edhe

paralajmërimin e prerë të trupave të gardës revolucionare islamike, krah elitar i ushtrisë iraniane

me fuqi jo të vogël politike dhe ekonomike, se Shtetet e Bashkuara duhet të heqin dorë njëherë e

mirë nga lëvizjet apo agresionet shtesë, përndryshe do t’u përgjigjen në mënyrën më të

dhimbshme dhe shtypëse. Përshtatur nga: BBC dhe CNN

Etiketa: Kriza SHBA-Iran në 800 fjalë