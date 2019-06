Kryebashkiaku: Zgjedhje s’ka, le të futem në burg për demokracinë

Ju sugjerojme

Kryebashkiaku demokrat i Bashkisë së Mallakastrës, Agron Kapllanaj deklaroi se në bashkinë e tij nuk do të ketë luftë në 30 qershor, por do pamundësohen zgjedhjet.

Duke folur në Ora News ai u shpreh: “Ju mendoni se ne do të marrim gurë dhe do të qëllojmë njerëzit tanë? Absolutisht jo. Ne do të pamundësojmë votimet në Mallakastër. Të gjitha qendrat e votimeve janë pronë e Bashkisë do të jenë kyçur. Nuk do të ketë asnjë qendër hapur”.

Pyetjes se këto veprime mund ta çonin në burg, Kapllanaj u përgjigj: “Do të zbatoj dekretin e Presidentit. Le të vijnë t’më fusin në burg. E kam për nder të bëj burg për të ruajtur demokracinë. Për të mos lejuar të kthehet diktatura në këtë vend. Dhe unë vij nga një familje e persekutuar, na kanë futur në burg e kanë pushkatuar në diktaturën e Enver Hoxhës”.