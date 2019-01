Kryediplomati i ri Rama firmos shpejt e shpejt në Presidencë

Betimi i kryeministrit Edi Rama në Presidencë me rastin e marrjes së postit të Ministrit të Jashtëm ka zgjatur vetëm pak minuta. Tashmë Shqipëria do ketë një kryeministër që do jetë edhe kryediplomat.

Kreu i qeverisë mbërriti në selinë e kreut të shtetit i shoqëruar nga Sekretari i Përgjithshëm i Kryeministrisë, Engjëll Agaçi.

Ndryshe nga sa ndodhi me ministrat e rinj të Qeverisë, kjo ceremoni ishte mjaft e shkurtër dhe jo mediatike.

Rama hyri në selinë e Presidencës rreth orës 19:00 dhe doli 10 minuta më pas, gjë që la të kuptohet se takimi ka qenë strikt në aspektin formal dhe protokollar, por asgjë më shumë sesa kaq.

Një ditë më parë Kuvendi miratoi me 78 votat e maxhorancës dekretin e Metës për emërimin e Ramës edhe në postin e kryediplomatit.

Fillimisht Meta refuzoi të dekretojë emrin e Gent Cakajt, ndërsa nuk shkarkoi as Ditmir Bushatit, pas ndryshimeve të thella në kabinetin qeveritar në fund të vitit.

Marrëdhëniet mes Ilir Metës dhe Edi Ramës u acaruan ndjeshëm pas kësaj. Kur në presidencë mbërriti emri i Ramës për kryediplomat, pati spekulime se as ai mund të mos dekretohet.

Megjithatë Meta tha se po e hedh firmën për të evituar një krizë.