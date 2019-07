Kryemadhi analizon fjalimin e fortë të Ilir Metës 

Ju sugjerojme

E ftuar në emisionin “Kjo Javë” në News 24, Monika Kryemadhi komentoi konferencën për shtyp të Presidentit Ilir Meta. Ajo u shpreh se është fjalimi e gjuha e Ilir Metës që ka të gjithë instrumentat politikë për të të shkatërruar, pasi ai të ka dhënë cdo mundësi.

“Artikulimi me atë gjuhë me atë ritëm dhe me atë intonacion do të thotë që ke bërë diçka shumë të madhe gabim, i ke rënë shumë në qafë, apo kur të ka dhënë të gjitha mundësitë dhe nuk i ke shfrytëzuar, s’ka kthim pas. Eshtë fjalimi i një Ilir Mete, që ka gjithë argumentet për të të shkartërruar. E di shumë mirë cdo të thotë kur është Ilir Meta në vështirësi.Me Ilir Metën kemi qënë gjithnjë bashkë në politikë, nuk kemi ndarë pushtetin bashkë. Edhe kur ka qenë kryeministër i jam vendosur përballë, për t’i pastruar “ekranin”. Sepse me njerëzit e pushtetit, izolohesh, siç ështe izoluar sot Edi Rama. Ajo që Iliri thotë në këtë pozicion është që nuk është çështja që ka popullin me vete, ka të drejtën e kush ka të drejtën ka edhe popullin. Ilir Meta përballë ligjit, institucionit, pavarësisht se ç’dëgjojmë lart e poshtë, di të them që nuk njeh as fëmijët. Për mua është budallallëk se para fëmijëve të mi, unë s’njoh as Ilir Metën. Këtu ndryshon një burrë shteti. Ai bën punën e tij si President me gjithë thirrjet e tij”.

E pyetur për pjesën, kur Meta thotë se nëse më drejtohet Rama mua si burri i Monikës, do ti them ti je gruaja e Bilalit, Kryemadhi tha se Presidenti nuk turpërohet pse është bashkëshorti im, por ka dashur ti thotë kryeministrit se Bilali është dënuar për shkeljen e ligjit që u bë me foton me Obamën në USA, ndërsa Rama ende nuk ka marrë ndëshkim për atë.

Që në krye, Kryemadhi u shpreh se nuk kishte dijeni për ato qendrime që do të mbante Ilir Meta. Ajo tha se gjendej për vizitë mjekësore atë ditë, dhe e ka ndjekur Presidentin përmes telefonit.

Etiketa: fjalim