Kryemadhi ka një falenderim për protestuesit: Rama ka dështuar

Kryetarja e LSI, Monika Kryemadhi falenderoi të gjithë qytetarët që morën pjesë në protestën e sotme të opozitës. Ajo tha se Rama ka dështuar përballë qytetarëve dhe si i tillë duhet larguar.

“Sot shqiptarët treguan që Rama ka dështuar me politikën e tij, ka dështuar me familjen e tij politike, ka dështuar me ekonominë, ka dështuar me drejtësinë, ka dështuar me të ardhmen e shqiptarëve.

Një njeri i dështuar që ka frikë të përballet me popullin e tij, një njeri që nuk gjendet përballe qytetarëve largohet, sepse në fakt është i larguar. Ju falenderojmë, ju jemi mirënjohës dhe jemi krenarë që kemi bërë një veprim dinjitoz. Duke djegur mandatet ne do ti kthejmë fytyrën politikës”, u shpreh Kryemadhi.

Etiketa: Monika Kryemadhi