Kryemadhi: Nga Mogherini pres vetëm të puthet në buzë me Ramën

Ju sugjerojme

Kryetarja e LSI-së, Monika Kryemadhi hodhi akuzua mbi qeverinë Rama, por shkoi edhe më tej. E pyetur mbi vlerësimin që kryediplomatja e BE, Federica Mogherini i bëri reformës në drejtësi, ajo tha se nuk habitej nga vlerësimet e “Mogit” siç e quajti, ndërsa shkoi më tej kur tha se ajo “puthet në buzë me Ramën”.

“Nga data 23 deri më datë 26 Mogherini nuk është më sepse bëhen zgjedhjet në gjithë Evropën dhe janë në skenë personazhe të tjera. Kur asaj i doli kundër edhe Renzi që tha dështoi politika e jashtme e Komisionit Evropian, unë nuk pres që Mogherini që ishte partizane e korrigjimit të kufijve të Kosovës dhe Serbisë, nuk foli një fjalë për kanabizimin e Shqipërisë, që s’foli një fjalë për një reformë drejtësie e cila po kapet çdo ditë e më shumë nga krimi i organizuar dhe nga ish-bashkëpunëtorët e sigurimit të shtetit apo që të flasë qoftë edhe një fjalë për 500 mijë shqiptarët që kanë ikur emigrantë. Unë pres që Mogherini të puthet në buzë me Edi Ramën siç ka bërë, se kanë shumë gjëra të përbashkëta me njëri- tjetrin, dashurinë për Rusinë dhe dashurinë anti-shqiptare që kjo është shumë e qartë dhe nuk pres as që Mogherinit t’i dhimbsen shqiptarët”, tha Kryetarja e LSI-së Monika Kryemadhi.

Më tej, Kryemadhi tha se Rama është i rrëzuar, ndërsa e akuzoi atë se përdor ambasadorët e Shqipërisë për të shantazhuar gazetarët e huaj.

“Edi Rama është i rrëzuar por mos harroni kë keni përballë, një kriminel të strukturuar me ambasadorë të Republikës së Shqipërisë që janë ambasadorë të Edi Ramës. Ambasadat shqiptare në Europë kudo ku ka artikuj në media kundër qeverisë shkojnë deri aty sa edhe firmën e ambasadorit e përdorin për të shantazhuar gazetarë në media të ndryshme, qofshin këto latine apo anglosaksone”, tha Kryemadhi, duke shtuar se “Kam unë emailet e mia…do t’i nxjerr, ka austriakë, ka francezë ka sa të duash”.