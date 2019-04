Kryemadhi: Paralajmërim për Ramën, është vetem fillimi

Ju sugjerojme

Kryetarja e Lëvizjes Socialiste për Integrim, Monika Kryemadhi tha nga Durrësi se protestat e opozitës do të jenë të befasishme, duke shtuar se kryeministri Edi Rama ende nuk e ka parë revoltën e shqiptarëve.

“Ne tashmë do të shpërndahemi në të gjithë Shqipërinë. Nuk do të ndalemi. Befasia ndaj strategjisë që Edi Rama ka ndërtuar me krimin e organizuar për të uzurpuar shqiptarët do të jetë elementi kryesor i protestës së shqiptarëve. Është paralajmërimi për Ramën. Akoma nuk ka filluar. Akoma nuk ka filluar mosbindja civile. Akoma Edi Rama nuk e ka parë revoltën e shqiptarëve. Ka vetëm 9 javë për të kuptuar se çfarë ka ndodhur ndërkombëtarët. Rama nuk e ka kuptuar. Ndërkombëtarët e kanë kuptuar shumë mirë se çfarë ka ndodhur. Mjaftoni të shikoni televizionet shtetërore të të gjithë Europës, në SHBA të cilët përkrahin qytetarët shqiptarë të cilët janë ngritur në protestë kundër këtij kryeministri që ka vjedhur zgjedhjet dhe i ka blerë ato me paratë e krimit të organizuar. Kundër një Kryeministri që e ka kapur shtetin dhe që e ka kapur peng krimi i organizuar”, tha kryetarja e LSI-së.

Opozita ka ndryshuar taktikë të protestave. Nga sheshet ka dalë në rrugë, duke bllokuar sot 5 kryqëzime në mbarë vendin.

