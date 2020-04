Kryeprokurori Çela dhuron pagën: Është detyrim moral, ftoj vartësit të bëjnë të njëjtën gjë

Ju sugjerojme



Pas kërkesës së kuvendit drejtuar 30 institucioneve për të kontribuar vullnetarisht në lidhje me situatën e koronavirusit, kanë ardhur edhe reagimet e parë. Së fundmi është Olsian Çela, prokurori i përgjithshëm që i është përgjigjur pozitivisht kësaj kërkese.





Çela është shprehur se ky akt është detyrim moral dhe qytetar, ndërsa ka kërkuar nga vartësit e vet që të ndiqet i njëjti model, por ka saktësuar gjithashtu se paga e magjistratëve preket vetëm me ligj ndaj kushdo që do të kontribuojë do ta bëjë vullnetarisht.









Më herët pozitivisht kësaj thirrje i është përgjigjur edhe Bujar Leskaj, kreu i KLSH-së.

Etiketa: dhuron pagen