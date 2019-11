Kryeprokurori i ri/ Olsian Çela renditet i pari nga KLP, Marku e dyta

Ju sugjerojme

Olsian Çela është renditur i pari nga KLP, në listën që do i dërgohet parlamentit për votim, në garën për Kryeprokurorin e Përgjithshëm. Arta Marku është renditur e dyta nga Këshilli i Lartë i Prokurorisë. Renditja i pari në listë, bën që Olsian Çela të jetë një hap larg përzgjedhjes si Kryeprokurori i ri.

Kjo për shkak se nëse parlamenti nuk arrin që të zgjedhë me shumicë votash Kryeprokurorin e ri, atëherë ai që është renditur i pari në listë, zgjidhet automatikisht. E treta në listë është renditur kandidatja Fatjona Memçaj.









“Dhamë një shembull për këtë garë. Kuvendi mund të zgjedhë secilin prej 3 kandidatëve. Nëse jo atëherë kandidati i renditur i pari zgjidhet automatikisht. 3 kandidatët kanë 3 ditë kohë për të ankimuar rezultatin“, – tha kreu i KLP-së pas mbledhjes, Gent Ibrahimi.

Renditja e kandidatëve

Olsian Çela 459 pikë

Arta Marku 406 pikë

Fatjona Memçaj 362 pikë

Kush është Olsian Çela:

Olsian Çela është prokuror i Krimeve të Rënda. Përgjatë viteve 2008- 2012, Çela ka drejtuar Prokurorinë për Krime të Rënda.

Kujtojmë se disa nga dosjet e hetuara prej tij, janë çështja e Mirit të Xhikes pronarit të Kartodromit, dosjen e trafikut nga grupi “Kompas”, si dhe çështjen e viteve të fundit që njihet si dosja “Xibraka”, ku një nga të hetuarit është edhe Ermal Hoxha, i etiketuar si nipi i diktatorit Enver Hoxha.

Çfarë tha Olsian Çela para KLP-së:

Ka raste kur kanë pretenduar dhunën, mungesën e autenticitetit të firmës në atë që kanë firmosur shpesh..kanë kërkuar avokatë mbrojtës dhe kemi konstatuar mbrojtje jo efektive nga avokatët që caktohen nga oficerët gjyqësorë në momentet e para. Këto janë sinjalizime që ne na vijnë shpesh dhe kur përgatita këtë platformë, ishte një nga gjërat që më shqetësonte më shumë. Se, çfarë kuptimi do të kishte ky sistem ligjor nëse ne s’do jemi në gjendje t’i sigurojmë garancitë themelore, kur qytetarëve u kufizohet liria? Avokatët shpesh s’janë avokatë, vendosin firma aty ku u thuhet të firmosin. Njerëzit izolohen dhe një avokat që s’bën detyrën, kjo është shumë e rrezikshme. Këto gjëra duhet të marrin fund. Shteti ligjor duhet të garantojë të drejtën e qytetarëve. Nga njëra anë të kontrollojmë prokuroret e oficerët dhe nga ana tjetër mbrojtja të jetë jo informale”

Problemet shtrihen te politika penale, keni dëgjuar që përvec ashpërsimit të dënimeve të ketë masë tjetër penale? I kemi krahasuar me ndonjë vend tjetër të rajonit në BE, cilat janë masat e dënimeve që ka kodi shqiptar, a na kanë dhënë rezultatet e pritura? Këto masat e sigurimit që ne japim vend e pavend, e mendojmë cfarë pasojash shkaktojnë te familjet e atyre që izolohen? A ka qenë e nevojshme vërtetë që prokurori në cdo rast të shkojë të kërkojë masa ekstreme? A e kemi menduar që ai personi për të cilin kërkohet një masë ekstreme ka një familje, fëmijë, punë? Duke qenë të ashpër, dhe me vjen keq ta them, kemi qenë të ashpër me shtresat e dobëta, ne thellojmë problemet sociale e duke bërë këtë përgatisim breza të rinj që janë në rrugë sot e nesër janë fidanishtet e krimit.

Lexo edhe:

Etiketa: Olsian Çela