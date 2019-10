Kryetarja e CDU: Gjermania e mbështet Shqipërinë, por bëni detyrat

Ju sugjerojme

Kryetari i FRPD, Belind Këlliçi ka takuar lideren e CDU-së, Annegret Kramp-Karrenbauer. Java që po vjen është vendimtare për Shqipërinë dhe mbështetja e Berlinit është tashmë e konfirmuar pas miratimit të 9 kushteve nga Bundestagu, për çeljen e negociatave. Mbështetje e cila u konfirmua edhe nga kryetarja e partisë në pushtet në Gjermani, Kramp-Karrenbauer, e cila pasoi kancelaren Angela Merkel. “Gjermania ju mbështet, por përmbushni kushtet”, ka qenë mesazhi i lideres së CDU, shkruan në rrjetet sociale Këlliçi.

Postimi

Kenaqesi te takoja sot Kryetaren e CDU dhe Ministren e Mbrojtjes se Gjermanise, Annegret Kramp-Karrenbauer. CDU do te vazhdoje te mbeshtese PD dhe Shqiperine ne sfidat qe ka perpara. Ndonese ajo u shpreh se java ne vijim do te jete e veshtire persa i perket hapjes se negociatave, zj. Kramp-Karrenbauer gjithashtu me konfirmoi se Gjermania do te mbeshtese Shqiperine, nderkohe qe Shqiperia duhet te permbushe detyrimet e saj per demokraci funksionale, lufte kunder krimit e korrupsionit si dhe respektimin e shtetit te se drejtes!

