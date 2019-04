‘Kryq datës 30’, Zheji: Tani duhet programi i qeverisjes ‘Basha’

Ju sugjerojme

Një ditë më parë, kreu i PD, Lulzim Basha tha se nuk do ketë zgjedhje më 30 qershor. Edhe pse mazhoranca thotë se atë ditë do të votohet, Basha u shpreh i bindur se diçka e tillë nuk do ndodhë. Pas kësaj deklarate, mjeshtri Bujar Kapexhiu vjen me punimin e radhës, të titulluar ‘Vendosmëri opozitare’.

Nga ana tjetër, analisti Artur Zheji mendon se opozita nuk duhet të ndalet vetëm tek protestat, por Basha duhet të tregojë edhe programin e qeverisë alternative.

“Trysnia opozitare ka nxjerr në pah dobësinë e nervave të Shumicës, metodat trashanike dhe me ngjyrën gri të regjimit policor, me gaz dhe arrestime në masë, gjithmonë në mbrojtje dhe gjithmonë nga skandali në skandal. Nga 20 milionët për km të Damian Gjiknurit, te shpartallimi i Aeroportit të Rinasit dhe te vjedhja e miliona eurove, nga gangsterët gjenialë, nën hundën e strukturave që kanë harxhuar edhe ato miliona euro, në aparatura e trajnime dhe sigurisht edhe mjaft vila jashtë qytetit të titullarëve të pasur, me “tepricat” e bollshme të tenderave të shumtë.

Shqiptarët që ju besojnë, dhe që janë përditë më të shumtë, duan dhe kanë të drejtë të dinë, cilat do të jenë të paktën 5 reformat e para që do të bëni në 100 ditët e para të qeverisë dhe qeverisjes suaj alternative? Kundër varfërisë, kundër papunësisë, kundër taksave të larta, për depolitizmin e policisë, për shkollimin dhe studentët që kanë “ngecur” në sistemin tonë arsimor, sepse nuk shkollohen dot jashtë Shqipërisë?” shkruan Zheji në portalin 360grade.al

“Ju keni deklaruar disa herë se nuk do të hyni në Zgjedhje me Ramën kryeministër, por kjo krijon një lloj simetrie me tezën kryeministrore: “Zgjedhjet janë të hapura, kush të dojë të hyjë, hyn!” sepse janë shqiptarët që zgjedhin dhe jo partitë politike. Si dilet nga ky ngërç? Vetëm më forcën dhe buldozerin e Protestave? Personalisht mendoj se tanimë, kjo është e pamjaftueshme, Opozita e bashkuar, PD, LSI, PDIU, PAA, PR e të tjerë, e rrëfyen bollshëm forcën e numrave të tyre, sondazhet e pavarura gjithashtu, tani pra, krahas “gjeneralëve” të Protestës, duhet të hyjnë në skenë: Politikanët. Me planet përkatëse: A, B, C,” vijon më tej Zheji.

