‘Kryqëzohet’ për qëndrimin ndaj LGBTI, Julian Deda: Mbroj familjen!

Aktori i njohur Julian Deda e ka cilësuar marshimin e djeshëm të aktivistëve të komunitetit LGTBI në Tiranë arsye për t’u larguar nga Tirana, duke shfaqur kështu homofobi. Mirëpo, ndjekësit e tij në Instagram nuk ka ngurruar t’i shfaqin revoltën dhe irritimin.

Juliani ka vendosur që t’i kthejë përgjigje me një tjetër posti, ku shkruan se qëndrimi i tij nuk është rrjedhojë e dëshirës për vëmendje por dëshmi e detyrimit të tij moral dhe social që të mbrojë dhe promovojë vlerat e familjes tradicionale.

“Sot hodha një status/mendim ose qëndrim personal mbi një aktivitet të përvitshëm, që zhvillohet në Tiranë. Bëhet fjalë për një paradë në të cilën marshojnë disa njerëz dhe kërkojnë disa të drejta, që në fakt askush, madje as ligji nuk ia ndalon.

Këtu qëndron edhe kleçka e gjithë këtij reagimi. Si mund të kërkosh diçka që e ke dhe nuk ta ndalon njeri ta kesh? Pse? Kjo bëhet, jo sepse diskriminohen por sepse shfrytëzohen këto medemek kauza për të marrë ca lekë nga ato organizata, me mbështetjen e të cilave globi shkoi drejt shthurjes.

Komentet në postimin tim ishin pafund (mund t’i lexoni), sigurisht ishin me mua të gjithë të vërtetët, ndërsa kundër meje të gjithë profilet fallco, që per fat te mire ishin aq pak sa nuk ja vlen te merresh por sa per t’i respektuar po i them diçka.

Une nuk kam nevoje per vemendje mediatike, sepse ka 15 vjet qe e kam. S’kam nevoje as per vota deri ne momentin kur te kandidoj per diçka. Nuk kam nevoje as per like ne Instagram por e kam detyrim genetik, moral dhe social te mbroj dhe te promovoj vlerat e nje familje normale, te shendoshe dhe tradicionale, sidomos kur shoh qe dikush perpiqet te promovoje te kunderten. Madje sot me shume se kurre duhet mbrojtur familja, si e vetmja qelize qe po i reziston akoma ketij tranzicioni politiko-social, qe s’ka te mbaruar ne kete vend.Mendoni pak…dhe ja kalofshi bukur”- ka shkruar Julian Deda.

