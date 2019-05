Kthesa e fortë gjermane

Ju sugjerojme

Letrat mes Edi Ramës dhe Lulzim Bashës nuk po çonin askund, por pikërisht në këtë moment ndërhyjnë gjermanët. Dy zyrtarë të rëndësishëm të CDU/CSU flasin për shtyrje zgjedhjesh dhe ofrohen të gatshëm për të ndërmjetësuar. Sipas tyre, zgjedhjet pa opozitën nuk janë demokratike.

Dukej se historia e letrave që po shkëmbenin kryeministri Edi Rama dhe kryetari i opozitës, Lulzim Basha, po rrëshqisnin në një rutinë pa krye. Rama i shkruante Bashës duke përdorur jo pak ironi, kurse Basha i përgjigjej duke iu drejtuar jo atij, por popullit. Por kur dukej se kriza vetëm sa po vazhdonte e po thellohej, nga Gjermania mbërriti në një mesazh gjerman.

Në një deklaratë të përbashkët, dy deputetët, Johann David Wadephul, zëvendëskryetar i grupit parlamentar CDU/CSU në parlamentin gjerman dhe njëherazi drejtues i grupit të punës së Ballkanit Perëndimor, si dhe Christian Schmidt, CSU, raportuesi për Shqipërinë në Komisionin e Jashtëm dhe ish-ministër federal, shprehin shqetësimin e tyre për krizën e brendshme politike në Shqipëri dhe për zgjedhjet lokale që do të zhvillohen pa opozitën. Janë disa momente që e bëjnë interesante këtë letër. Gjermanët thonë se zgjedhjet mund të shtyhen. E dyta, ata theksojnë se nuk mund të ketë zgjedhje demokratike pa opozitën. Po ashtu, ata theksojnë se protestat e përsëritura janë një shenjë e pakënaqësisë e qytetarëve. Në fund, gjermanët sërish tregohen të gatshëm për të negociuar.

“Po e vëzhgojmë me shqetësim të madh krizën e brendshme në Shqipëri. Për të ardhmen evropiane të Shqipërisë nevojitet dialogu mes qeverisë dhe opozitës. Për këtë, të dyja palët duhet të afrohen me njëra-tjetrën dhe të jenë të gatshme për kompromise. Protestat e përsëritura në Shqipëri janë një shenjë e pakënaqësisë së shumë qytetarëve. Ne bëjmë thirrje që protesta të jetë paqësore. Aktet e dhunës i dënojmë thellësisht. Është përgjegjësia e vendimmarrësve të politikës që të sillen të arsyeshëm në këtë situatë dhe që me të gjitha forcat të përpiqen për ta qetësuar gjendjen. Nëse kjo nuk do të ndodhë, ekziston rreziku që vendit t’i mbyllet rruga drejt Evropës.

Ne jemi edhe më tej të gatshëm që të kontribuojmë për hapjen e një dialogu ndërmjet qeverisë dhe opozitës për të kapërcyer krizën. Por kjo mund të funksionojë vetëm nëse të dyja palët hyjnë në bisedime pa vendosur parakushte. Gjithashtu nuk duhet të përjashtohet asnjë temë. Zgjedhjet pa pjesëmarrjen e opozitës janë problematike në aspektin demokratik. Prandaj duhen vënë në tryezë të gjitha opsionet që u garantojnë qytetareve dhe qytetarëve mundësi të vërteta për të zgjedhur në zgjedhjet lokale. Këtu hyjnë edhe masa të jashtëzakonshme, si për shembull, shtyrja e datës së zgjedhjeve lokale. Qëllimi më i lartë duhet të jetë kthimi pa ekuivok në procedurat demokratike dhe respektimi i standardeve të shtetit të së drejtës në zgjedhje. Bashkësisë ndërkombëtare nuk i interesojnë konfliktet politike ndërpartiake, por stabiliteti demokratik”, thuhet në deklaratën e tyre.

I pari që reagoi ishte kryeministri Edi Rama. Sipas tij, “30 qershori nuk është në dorën tonë”. “U jam shumë falënderues miqve të Shqipërisë dhe partnerëve politikë të LB&PD në CDU/CSU, për vëmendjen e tyre ndaj situatës politike! Krejt dakord me gjithçka kanë shprehur publikisht dhe për nevojën e dialogut pa kushte. Koha nuk pret sepse 30 qershori s’është në dorën tonë!”, shkruan Rama. Kurse kryetari demokrat, Lulzim Basha e mirëpret angazhimin gjerman. Mirënjohje Gjermanisë mike dhe mbështetëse të Shqipërisë, për vëmendjen dhe shqetësimin ndaj problemeve që kanë penguar integrimin europian, si mungesa e zgjedhjeve të lira dhe të ndershme, lidhjet e politikës me krimin, mungesa e luftës ndaj krimit dhe korrupsionit. Në emër të PD dhe të Opozitës së Bashkuar konfirmoj gatishmërinë tonë për zgjedhje të lira dhe të ndershme dhe mirëpres angazhimin e Gjermanisë mike për zgjidhjen e kësaj krize dhe hapjen e rrugës europiane të Shqipërisë.

Schmidt-Wadephul, cilët janë dy gjermanët që po marrin në dorë krizën

Christian Schmidt

Një muaj pasi opozita kishte nisur protestat dhe kishte vendosur të digjte mandatet parlamentare, komuniteti ndërkombëtar ishte treguar mjaft i ashpër me PD-në dhe LSI-në. E megjithatë, kur të gjithë ishin kundër opozitës, Christian Schmidt deklaroi se edhe qeveria ka përgjegjësi për krizën. “Qeveria duhet të garantojë bashkëpunimin parlamentar”, tha Schmidt, duke paralajmëruar se do vinte vetë në Shqipëri për të parë nga afër situatën. Schmidt është një politikan me karrierë të gjatë në politikën gjermane. Bavarezi i CSU ka qenë pjesë e parlamentit gjerman që prej vitit 1990. Gati tre dekada në politikë kanë bërë që ai të shërbejë për shtatë legjislatura. Në karrierën e tij ka qenë Sekretar i Shtetit në Ministrinë e Mbrojtjes nga viti 2005 deri në vitin 2013. Më vonë nga viti 2014 deri në vitin 2018 do bëhet pjesë e kabinetit qeveritar si ministër i Ushqimit dhe Agrikulturës. Prej largimit nga qeveria, ka shërbyer kryesisht në Komisionin e Jashtëm duke qenë një figurë autoritare në Bungestag.

Johann David Wadephul

Avokati nga Kieli i Gjermanisë është më i ri në parlamentin gjerman, por ka qenë pjesë e CDU që përpara katër dekadash. Për herë të parë për Shqipërinë foli rreth një vit më parë, kur u shpreh se oferta për ngritjen e qendrave të refugjatëve në Shqipëri, dukej pozitive. Ishte koha kur qeveria po bënte të pamundurën për të marrë mbështetjen e CDU në Gjermani për çeljen e negociatave. Por pavarësisht se lavdëroi Shqipërinë për këtë çështje, ai kërkoi largimin e Fatmir Xhafajt si ministër i Brendshëm.

Në nisje të krizës në Shqipëri, edhe ai u tregua i ashpër me opozitën shqiptare. Megjithatë një deklaratë e tij se nuk ka negociata nëse nuk hetohen vjedhësit e zgjedhjeve, entuziazmoi opozitën. Shqetësimet e tij për situatën në Shqipëri u shtuan dhe vetë Wadephul vuri firmën mbi dy deklarata për krizën, duke u vetofruar për të zgjidhur situatën. Nga kjo punë duket se ai është një ekspert, pasi vazhdimisht ka mbuluar çështjet e rajonit tonë në Parlamentin gjerman. Jo vetëm kaq, por zakonisht ka qenë i angazhuar në zona të nxehta. Kancelarja Angela Merkel e ka përfshirë në grupin e punës për politikat e jashtme në fushatat zgjedhore dhe është pjesë e grupit të Partisë Popullore Europiane.

