Kthesa e Gjylametit: S’mund të them për “Bild” por media jonë…

Deputetja socialiste Blerina Gjylameti nuk ka të njëjtin mendim për “Bild” tashmë që dolën përgjimet, siç e kishte 3 javë më parë kur gazeta gjermane publikoi shkrimin “Shtet gangsteresh”.

“Ne Shqiperi askush nuk beson vertetësinë e një artikulli ku dëshmitarë jane një ish-ministër i opozites dhe nje gazetar i oborrit te opozites. Fatkeqesisht, prej parave te pista, te ardhura nga vende te huaja (dhe kjo piste eshte nen hetim serioz), perfaqesues te opozites duan thjesht dhe vetem te botojne ne media nderkombetare balten dhe shpifjen qe recitojne cdo dite ne Shqiperi”- citat i Blerina Gjylametit, 14 Maj.

Dje gazeta “Bild” dhe gazetari Peter Tiede shkuan shumë më lart duke publikuar audio-përgjime të një bandidi me zyrtarë të PS-së në Durrës për çështje votash.

Blerina Gjylameti duke folur sot në “Top Talk”, mohoi atë ç’ka kishte deklaruar më parë, dhe u shpreh:

“Sa u përket çështjeve të mediave, që përdoren apo jo politikisht…nuk mund të them për rastin e “Bild” nëse është përdorur apo jo. Ajo që mund të them është se media të caktuara në Shqipëri, pa filtruar informacionin, janë marrë duke publikuar me dashje, apo padashje për të nxirë imazhin e Shqipërisë. Kjo gjë është e vertetuar”.

Kjo deklaratë e zbutur për “Bild” dhe akuzuese për median shqiptare vjen edhe pas një kritike që Rama i bëri publikisht znj. Gjylameti që fillimisht akuzoi gazetën gjermane se “boton shkrime të sponsorizuara nga PD”.