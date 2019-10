Ktheu lokalin në “treg” kokaine, arrestohet pronari me partneren

Ju sugjerojme

Një çift në Vlorë ka rënë në prangat e policisë, pasi akuzohen për prodhim dhe shitje të lëndëve narkotike.

Burime zyrtare nga policia bënë me dije se shtetasi me inicialet A. Sh., 47 vjeç dhe E. T., 30 vjeçe, me banim në Vlorë kishin përshtatur lokalin e marrë me qira për përdorim droge dhe tregtonin kokainë.









Gjithashtu, nga veprimet e mëtejshme ka rezultuar se aktiviteti në lokal ushtrohej me mungesë dokumentacioni.

Njoftimi i policisë

Vlorë

Përshtasin lokalin e marrë me qira për përdorim droge dhe tregtonin kokainë, vihen në pranga pronari dhe bashkëjetuesja e tij.

Sekuestrohen 14 gr. lëndë narkotike, e dyshuar kokainë.

Në vijim të punës për parandalimin dhe goditjen e veprimtarisë kriminale në fushën e narkotikëve dhe mbi bazën e informacioneve të marra në rrugë operative, Seksioni për Hetimin e Trafiqeve dhe Narkotikëve ka bërë kapjen dhe arrestimin e shtetasve:

A. Sh., 47 vjeç dhe E. T., 30 vjeçe, me banim në Vlorë.

Shërbimet e Policisë, gjatë kontrollit të ushtruar në lokalin nën administrimin e këtyre shtetasve, kanë gjetur dhe sekuestruar një sasi lënde narkotike prej 14 gr., e dyshuar kokainë.

Gjithashtu, nga veprimet e mëtejshme ka rezultuar se aktiviteti në lokal ushtrohej me mungesë dokumentacioni.

Materialet iu referuan Prokurorisë, në ngarkim të këtyre shtetasve për veprat penale “Prodhimi dhe shitja e narkotikëve” kryer në bashkëpunim, “Përshtatja e lokalit për përdorim droge” dhe “Fshehja e të ardhurave”.

Etiketa: arrestohet pronari