Moti ditën e sotme parashikohet me alternime vranësirash dhe kthjellime. Do të ketë reshje shiu me intesitet të ulët në orët e para në veriperëndim dhe në qëndër të vendit.

Pas orës 10:00 do të kemi ndërprerje të reshjeve Era do të fryjë me drejtim Juglindje-Jug 1-10m/sek. Përgjatë vijës bregdetare deri 18m/sek. Valëzimi në dete parashikohet i forcës 3-4 me lartësi vale 1.0-1.5 metër.









