“Kthjellime dhe vranësira”/ Njihuni me surprizat e motit sot

Kthjellime dhe vranësira të lehta dominojne në zonat bregdetare dhe zonat e ulta, por vranësira më të shpeshta paraqiten në zonat malore përgjatë kufirit Lindor. Këto kushte të motit do të mbeten deri vonë pasdite, kur vranësirat shtrihen pothuajse në të gjithë vendin.

Temperaturat e ajrit do të ulen në mëngjes por rritje sjell mesdita duke variuar nga -3°C deri në 18°C, maksimumi në zonat Perëndimore. Era do të fryjë e lehtë me shpejtësi 28 km/h nga drejtimi permanent Verior-Veriperëndimor duke krijuar në det dallgëzim 2 ballë.









