Kthjellime dhe vranësira, si do të jetë moti sot

Nëse jeni përgatirur për plazh sot, atëherë duhet të keni parasysh se moti do të jetë me kthjellime dhe vranësira. Sipas MeteoAlb pjesa e parë e ditës do të jetë me kthjellime dhe vranësira të cilat do të pësojnë zhvillim ne zonat veri-veriperëndimore duke sjellë rrebeshe shiu afat-shkurtër.

Pjesa e dytë e ditës vijon me kthjellime në zonat qendrore-jugore duke lëne me vranësira të dendura dhe shira të izoluar zonat veriore të Shqipërisë. Temperaturat e ajrit do të pësojnë rënie në mëngjes dhe mesdite duke luhatur vlerat ditore nga 14°C deri në 34°C. Era do fryjë mesatare ne toke dhe e forte ne det duke arritur shpejtësinë maksimale 60 km/h nga drejtimi Veriperëndimor duke krijuar në brigjet detare dallgëzim 5 ballë.

Etiketa: Kthjellime dhe vranësira