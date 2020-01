Ju sugjerojme

Nesër moti do të jetë me kthjellime dhe shtim të vranësirave mesatare. Mjegulla do të mbetet ne Verilindje dhe Juglindje. Era do të jetë me drejtim Jugperëndim (SW) me shpejtësi deri në 6 m/sek në bregdet. Valëzimi do të jetë i forcës 3 me lartësi vale 0,2-0,5 metër në det të hapur. Temperaturat do të jenë me rritje të lehtë në mëngjes.

Temperaturat min dhe max:

Zonat malore -3/5°C









Zonat e ulëta -2/15°C

Zonat bregdetare 5/14°C