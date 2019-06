“Kthjellohet” Denar Biba: Nesër, votime dhe jo zgjedhje

Ju sugjerojme

Zëvendëskryetari i KQZ-së Denar Biba ka dhënë një mesazh tepër lundërthënës për shqiptarët, një ditë para 30 qershorit. Ai i fton qytetarët të shkojnë në votime edhe pse nuk pranon t’i quajë ato zgjedhje, e madje as demokratike. Për më tepër, “unë do të shkoj të votoj”, thotë Biba, edhe pse, sipas tij, nuk ka asgjë për të zgjedhur në më shumë se gjysmën e bashkive ku është regjistruar vetëm një kandidat.

Gjithsesi, Biba thotë se ato janë të rëndësishme pasi shqiptarët nuk duhet të humbin shprehitë e tyre

demokratike. Ai i fton shqiptarët të shkojnë në votime, pasi kështu formalizojnë detyrën e kandidatëve.

Postimi

Ne date 30 qershor, une do te shkoj te votoj! Po c’ka per te zgjedhur ne 30 bashki ku eshte regjistruar vetem 1 kandidat?-do te pyese me te drejte ndonje. Po, ashtu, ne ato bashki ka vetem votim e jo zgjedhje, dhe kjo eshte per te ardhur keq. Por zgjedhje a votime qofshin ne gati 50% te zonave, serish mbeten te rendesishme, ndaj nuk duhen bojkotuar.

Ne (shqiptaret) nuk duhet te humbin shprehite tona demokratike. Akoma me tej, ne duhet te respektojme shtetin e se drejtes, i cili kerkon qe rregullat te prevalojne mbi pazaret politike e qe, pa te cilin, demokracia ka tendence te degradoje ne sundim te shumices mbi pakicen. Dhe se fundi, duhet te votojme edhe sepse procesi zgjedhor, edhe aty ku ka vetem 1 kandidat, ka edhe nje komponent tjeter, absolutisht te rendesishem.

Te zgjedhurit vendore permes votimit qytetar formalizojne marrjen e detyres. Sepse kryebashkiaket tane emerohen nga ne, votuesit e tyre. Vetem keshtu i bejme ata te pergjegjshem dhe mund t’ju kerkojme llogari per premtimet dhe menaxhimin e parave publike.

Etiketa: Denar Biba