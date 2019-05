Ku është drejtësia që do sillte parajsën

Ju sugjerojme

Reforma në Drejtësi e miratuar tri vite më parë sjell kolapsin institucional në rënien e Gjykatës Kushtetuese dhe Gjykatës së Lartë. Dilemat e drejtësisë së re dhe alarmi i Presidentit për kapjen politikisht të institucioneve të sapokrijuara. Roli i ndërkombëtarëve dhe fati i mëtejshëm i sistemit të ri që lindi me dyshime. Flasin ekspertët e fushës juridike Gentian Trenova, Ledio Braho dhe Arjan Dyrmishi.

Nga Sebi Alla

Kjo javë, riktheu në skenë një debat të fortë, të zjarrtë, që ka mbajtur ndezur skenën politike dhe publike prej gati 3 vitesh, por që pak a shumë ishte lënë mënjanë kohët e fundit. Pikërisht, çështja e Reformës në Drejtësi. Ishte një konferencë për sigurinë në rajon organizuar nga Qendra Marshall, ku Presidenti Ilir Meta shpërtheu me tone të forta, duke e konsideruar Reformën në Drejtësi një dështim. Prej kësaj, pati reagime si asnjëherë më parë, ku u përfshinë të gjithë aktorët. Kjo risolli në krye të agjendës edhe një herë më të debatuarën temë. Ish-ambasadori Amerikan Donald Lu, iku me brengën se “peshkun e madh” që kërkonte, as nuk e pa me sy, jo më të “kaurdisej” në tiganin e madh të drejtësisë së re. Edhe homologia e BE-së, Romana Vlahutin, i ktheu shpinën vendit ku bëri protagonisten, sidomos për çështjen e Reformës në Drejtësi, por la pas një produkt që sot po hap të tjera diskutime, deri ekzistenciale. Gjykata Kushtetuese u shemb me kohë, Gjykata e Lartë ra përfundimisht më së fundmi, duke lënë jetim 31400 dosje që presin për shqyrtim, ndërsa drejtësia e re që ka ngritur krye, ka dyshime se është e kapur dhe po kontrollohet deri në gjenezë nga qeveria. Prej çiftit protagonist, Lu e Vlahutin, ka mbetur ai përqafim përmallues në lozhën e Parlamentit më 22 korrik 2016, kur 140 deputetë votuan ndryshimet Kushtetuese për nisjen e reformës së re të drejtësisë. Gati tri vite më pas, panorama është e zymtë, madje në nuanca të një pikture pushteti.

Dy palë që e mbrojnë reformën, mazhoranca me numra në Parlament e show televizive dhe institucionet ndërkombëtare të nivelit teknik, vijojnë të deklarojnë se sistemi po funksionon dhe se drejtësia e re do sjellë efektet e shumëpritura. Nga ana tjetër, shqetësimi i vazhdueshëm i opozitës për kapjen e drejtësisë, u përforcua edhe nga deklarata e kreut të shtetit Ilir Meta. “Po bën 3 vite nga miratimi me konsensus i Reformës në Drejtësi dhe mund t’ju them që po të ishte vërtet një sukses, Shqipëria asnjë minutë nuk do të ishte pa Gjykatë Kushtetuese”-tha Meta, ndërsa vijoi me qëndrimin që shkaktoi tronditje: “Reforma nuk bëhet me retorikë dhe presione, bëhet me standarde. Nëse reforma bëhet me emra, atëherë nuk ka një reformë të qëndrueshme, por ka forma të reja për kapjen e institucioneve”. Drejtoresha për Ballkanin Perëndimor në Komisionin Europian dhe Shefja e Operacionit Ndërkombëtar të Monitorimit (ONM), Genoveva Ruiz Calavera, ka reaguar përmes një shkrimi-opinion në uebsajtin e BE, pas deklaratave të Presidentit Meta për dështim të Reformës në Drejtësi. “BE-ja dhe SHBA-ja janë plotësisht të përkushtuara që të vazhdojë ta mbështesë reformën e gjyqësorit në Shqipëri, për të garantuar të drejtën e qytetarëve për një shoqëri demokratike ku askush nuk është mbi ligjin”. Ajo thekson më tej se: “Vetingu i gjyqësorit është një hap thelbësor në këtë drejtim”. Qëndrimi i saj në një letër të gjatë, gati justifikuese, nuk po shkon si frymë edhe në terrenin e vetingut dhe të ngritjes së institucioneve. Veçanërisht KLP (Këshillin e Lartë të Prokurorisë), nga ku do të dalin më pas SPAK (Struktura e Posaçme Antikorrupsion) dhe BKH (Byroja Kombëtare e Hetimit), nuk ka vend për surpriza. Po luhet me emra të përveçëm, si në kalimin e vetingut, ashtu edhe në katapultimin e disa personazheve të drejtësisë aktuale, në dyshim për lidhje të afërta me qeverinë në sistemin e ri që po ngrihet. Shumë nga personazhet që sot po drejtojnë disa institucione kyçe të sistemit të ri, më parë kanë kaluar minimalisht si juristë nga zyra e kryeministrisë, ose individë që kanë mëtuar politikisht më parë, gjithnjë majtas. Dyshimet ekzistojnë, jo vetëm nisur nga perceptimi, por edhe mbi fakte.

Ajo që bërtet më shumë për “drejtësinë që do dërmojë zyrtarët e lartë”, çuditërisht është qeveria. Ka gjashtë vite në pushtet, një qeverisje e shoqëruar me shumë skandale, e sërish nuk po tutet se po troket “drejtësia e pavarur”… Nuk ka drojë nga mëkatet e korrupsionit, krimit të organizuar dhe disa fakteve të lidhjes së elitës drejtuese politike me elementë të krimit, sidomos me individë me “doktoraturë” në fushën e trafiqeve. Problematika këto të ngritura në çdo raport serioz ndërkombëtar, përfshi edhe Departamentin Amerikan të Shtetit. Gjithashtu, ka edhe dosje konkrete me numra e fraksione, veçanërisht 339; 339/1 dhe 184, që mbesin në prokurori si çështje që më shumë se juridike mbajnë në duar edhe fatin politik të qeverisë. Në fillim, shumëkush besoi në një sistem të ri të drejtë, larg të kalburës drejtësi të mëparshme. Më pas optimistët shpresuan se me marrjen në dorë nga Amerika dhe BE, drejtësia e re në radhë të parë do funksiononte për qytetarët dhe më pas si ndëshkuese e zullumeve që i janë shkaktuar vendit nga zyrtarë të lartë politik. Misioni ndërkombëtar ngjan se u shqiptarizua, kur veçanërisht EURALIUS për tri vite ka mbajtur konferenca dhe seminare për rëndësinë e reformës së re. “Po ky EURALIUS i dha një vërtetim një kryetari të komisionit të ligjeve për të zgjedhur një institucion që nuk ekziston në Republikën e Shqipërisë (shën. Prokurori i Përgjithshëm i Përkohshëm). Kjo nuk është drejtësi europiane”, deklaroi Meta. Ish-ministri i Drejtësisë Eduard Halimi në një reagim në rrjetet sociale tre ditë më parë, pas shkarkimit të gjyqtarit Edmond Islamaj, the se ra përfundimisht edhe Gjykata e Lartë. “Nga sot nuk mund të shqyrtohet asnjë nga 40.000 dosjet që prisnin në radhë dhe drejtësia përfundimisht është futur në kolaps total”. Sipas tij, në rastin më të mirë nëse brenda këtij viti do ngrihet Gjykata e Lartë me kapacitet të plotë, sërish do i duhet të paktën shtatë vite për të dhënë verdiktin për dosjet e mbartura. Për ministren e Drejtësisë Etilda Gjonaj, zbatimi i Reformës në Drejtësi është një ngjarje historike për vendin. “Zbatimi i Reformës në Drejtësi është në një moment vendimtar. Sa e rëndësishme ishte ndërtimi i saj, aq e rëndësishme është edhe zbatimi Reformës në Drejtësi. Zbatimi i saj, pavarësisht pengesave është në rrugën e mbarë dhe nuk ka kthim pas”-tha ajo. Ndërkohë, Edi Rama thotë vazhdimisht se kundërshtimi i reformës nga opozita, vjen si pasojë e frikës që ajo ka nga drejtësia e re, për shkak të zullumeve që ka bërë në qeverisje. Për sa i përket mosfunksionimit të Gjykatës Kushtetuese dhe Gjykatës së Lartë, kryeministri shprehet se më mirë djepi bosh, se djalli brenda. Qëndrimet e palëve politike nuk janë risi, pasi edhe për çështje më rutinë gjithnjë ka ndarje. Problem i vërtetë mbetet në krijimin e institucioneve të reja të drejtësisë, që deri më tani i janë “përmbajtur me përpikëri” çdo parashikimi se kush kalon vetingun dhe cili do ngjitet më lart në shkallë hierarkike. Kapja e drejtësisë së re, fatkeqësisht nuk është më vetëm dyshim.

“Drejtësia e re është drejtësi e kapur”

Gentian Trenova, ish-prokuror i Krimeve të Rënda dhe të Apelit

Reforma në Drejtësi nisi funksionimin e saj pas ndryshimeve Kushtetuese me 140 vota në Parlament në korrik të vitit 2016. Pas dy vitesh punë nga KPK dhe KPA, si do e konsideroni procesin e vetingut?

Procesi i vetingut nisi si një ide e gjithëpranuar nga shqiptarët. Ideja e pastrimit të sistemit gjyqësor dhe prokurorisë u përdor në një masë të konsiderueshme për propagandë. Në të vërtetë, krijimi i kuadrit ligjor, dhe vetë procesi i bërë deri tani është shumë larg idesë fillestare për një gjyqësor të pastër dhe funksional. Procesi i vetingut që në fillim ka nisur me problematikat e saj. Së pari është vet ligji i vetingut që në shumë dispozita të tij bie ndesh dhe në kundërshtim të hapur me parimet kryesore që mbron Konventa Evropiane e të Drejtave të Njeriut, e cila është pjesë edhe e legjislacionit të brendshëm shqiptar. Madje edhe Gjykata Evropiane e të Drejtave të Njeriut, në procesin që po zhvillon me aplikues një subjekt të rivlerësimit të shkarkuar, i ka kërkuar sqarime Shtetit Shqiptar, për ta bindur atë se parashikimet ligjore të ligjit të vetingut kënaqin parimet që Konventa dhe praktika e saj gjyqësore mbron. Do të jetë shumë e vështirë ose pothuajse e pamundur që Shteti Shqiptar të bindë Gjykatën Evropiane të të Drejtave të Njeriut se ligji shqiptar respekton parimet që Konventa mbron, sidomos me parimet për një gjykatë të pavarur, të paanshme dhe të caktuar me ligj, për një proces ku respektohen të drejtat për barazinë e armëve, për prezumimin e pafajësisë, për të drejtën e aksesit në Gjykatë, për të drejtën e privatësisë familjare, për të drejtën për t’u dëgjuar, për të debatuar dhe kundërshtuar provat, për të paraqitur provat etj. Ky proces ka cenuar drejtpërsëdrejti gjyqtarët dhe prokurorët, të cilët në një përqindje të lartë janë larguar nga sistemi. Në të vërtetë, po t’i referohesh statistikave dhe brendësisë së procesit, vëmendja e politikës, e qeverisë, e KPK apo KPA si dhe ONM, është të kapin një objektiv të paracaktuar në numër personash të shkarkuar. Po të krahasosh shumë probleme midis personave të shkarkuar dhe të konfirmuar në detyrë, duket qartë standardi i shumëfishtë. Kjo nxjerr konkluzionin se në të vërtetë në këtë proces nuk kanë shumë rëndësi problemet që mund të ketë një subjekt apo një tjetër, por arritja e objektivit të paracaktuar për shkarkimin nga detyra. Kështu nga subjektet e konfirmuara në detyrë, pothuajse ndaj gjysmës së vendimeve të KPK, është bërë ankim nga Komisioneri Publik. Kjo tregon se 50 % e punës së KPK është e dështuar, ose puna nuk ka asnjë standard, por punohet sipas emrit të personit që vetohet, ndërsa problemet relativizohen ose amplifikohen sipas orientimit për të arritur objektivin.

Sot praktikisht jemi pa Gjykatë Kushtetuese dhe pa Gjykatë të Lartë, si e shihni situatën aktuale në sistemin e drejtësisë, a është një kolaps dhe sa rrezikon kjo shkeljen dhe të drejtën e qytetarëve për të marrë drejtësinë?

Ndërsa njëra pjesë e reformës ka të bëjë me vetingun e gjyqtarëve dhe prokurorëve, pjesa tjetër e reformës ka të bëjë me funksionimin e sistemit. Largimi i shumë gjyqtarëve dhe prokurorëve, pasiguria në punë e gjyqtarëve dhe prokurorëve akoma në sistem, ndryshimi i shumë ligjeve në të njëjtën kohë, shkrirja e disa institucioneve dhe krijimi i institucioneve të reja, ka sjellë një bllokim të funksionimit të sistemit gjyqësor dhe punës së prokurorisë. Nëse në fillim të reformës kishte probleme në lidhje aksesin në gjykatë, me kohën e hetimit dhe gjykimit, me cilësinë e procesit, me krijimin e praktika unifikuese, me imazhin për një drejtësi të pakorruptuar dhe profesioniste, këto problematika janë thelluar shumëfish me ecurinë e reformës. Nuk ka përmirësim në asnjë tregues, por ka ndodhur e kundërta, problemet janë shumëfishuar dhe qytetarët çdo ditë e më shumë kanë vështirësi në zgjidhjen e problemit të tyre në gjyqësor apo në prokurori. Nëse në fillim ishte entuziazmi i një pjese jo të arsyeshme që nga politika apo edhe nga njerëzit e rëndomtë për goditjen publike aspak dinjitoze për gjyqtarët dhe prokurorët, tani vendin po e zë logjika e arsyeshme njerëzore se çfarë po bëhet dhe pse problemet janë shtuar dhe entuziazmi proletar i fillimit është zbehur.

Ka patur akuza se institucionet e reja të drejtësisë janë të kapura politikisht. Në këndvështrimin tuaj, sa qëndron ky dyshim?

Nuk ka pse të jetë vetëm një dyshim, por në të vërtetë ky ka qenë edhe qëllimi kryesor i reformës. KLP dhe KLGJ kanë një balancë të brishtë 6 me 5, dhe kjo krijon premisat e kapjes së këtyre dy institucioneve. Është e papranueshme për standardet e një gjyqësori të pavarur që organi kryesor që merret me karrierën apo ndëshkimet të ketë kaq shumë ndikim me njerëz nga një pushtet tjetër, ai legjislativ. Aq më tepër që në Shqipëri nuk ka një ndarje midis qeverisë dhe shumicës në Kuvend, ku nuk kuptohet nëse është kjo shumicë e kuvendit që zgjedh qeverinë apo është qeveria që drejton shumicën e parlamentit.

Para dy ditësh Presidenti i Republikës Ilir Meta kritikoi jo vetëm institucionet vendase por edhe ato ndërkombëtare për situatën e krijuar në kolapsin që ka përfshirë sistemin e drejtësisë. Si e konsideroni rolin e ndërkombëtarëve? Konkretisht EURALIUS, OBDATE (në procesin para reformës) dhe ONM, aktualisht pjesë e vetingut.

Para së gjithash unë personalisht kam qenë gjithmonë jo besues mbi rëndësinë e të huajve që vijnë në Shqipëri për misionet e tyre. Jo në pak raste puna më ka bërë të përballem jo në pak raste me ta dhe të kuptoj formimin e tyre, atë çfarë mendojnë për Shqipërinë dhe punën e tyre këtu. Reforma në Drejtësi është një projekt i financuar nga BE dhe USA. Për këtë projekt janë hedhur shumë para të marra nga taksat e qytetarëve të BE apo të USA. Për këtë arsye reformat në objektivin e tyre nuk mund të dështojnë pavarësisht problemeve që realisht ka dhe do ketë. Ata në asnjë rrethanë nuk do të pranojnë dështimin e reformës pasi në të kundërt do të mbajnë përgjegjësi ligjore, politike para institucioneve nga vijnë për paratë e hedhura në projekte të dështuara. Duke ditur këtë qëllim të përfaqësuesve të huaj, për mosdështimin e reformës, janë vendasit të cilët shfrytëzojnë rastin për të deformuar procesin, pasi kanë vetësigurinë se pavarësisht problemeve që do të krijojnë me ndërhyrjet në proces për kapjen politikisht, për favorizime të disave për hakmarrje ndaj disa të tjerëve, në përfundim tërësia nga të huajt do të konsiderohet e suksesshme.

A rrezikojmë që krahas Gjykatës Kushtetuese dhe asaj të Lartë të futen në kolaps edhe Gjykatat e Apelit nga vetingu dhe për pasojë edhe moskrijimi i institucioneve të reja? Si duhet të ishte vepruar që kjo situatë bllokimi të mos kishte ndodhur?

Ecuria e mëtejshme, sigurisht që do të rrisë akoma më shumë probleme duke përmendur këtu edhe një bllokim të mundshëm të Gjykatave të Apelit. Zgjidhja e problemit është shumë e vështirë. Së pari, janë krijuar aq shumë probleme me funksionimin e sistemit, saqë kërkohet një vizion i ri, për të kuptuar se çfarë ndodh, dhe se çfarë duhet të ndryshohet. Zgjidhjet reale janë vetëm ato që bazohen në mendje të shëndosha që kuptojnë sesi funksionon një sistem demokratik, ku respektohet pavarësia e gjyqësorit, ku garantohet kjo pavarësi, ku respektohen liritë dhe të drejtat e njeriut, ku gjyqtarët të ndihen të lirë në dhënien e vendimit dhe jo të trysnuar nga politika, nga shkarkimet e padrejta, nga goditja shantazhuese nëpërmjet mediave etj.

“Veting me një kriter, por me dy standarde”

Ledio Braho, avokat

Reforma në Drejtësi nisi funksionimin e saj pas ndryshimeve Kushtetuese me 140 vota në Parlament në korrik të vitit 2016. Pas dy vitesh punë nga KPK dhe KPA, si do e konsideroni procesin e vetingut?

Është e vërtetë që ndryshimet kushtetuese kaluan me unanimitet, por ky nuk ishte rasti me ligjet specifike të Reformës në Drejtësi të cilat u miratuan vetëm nga mazhoranca. Po i njëjti fenomen ndodhi edhe me anëtarët e KPK dhe KPA, të cilët janë përgjegjës për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në vend. E vërteta e këtij procesi, tashmë që kanë kaluar pothuajse dy vite nga zbatimi i Reformës në Drejtësi, është që rastet janë trajtuar me dy standarde sidomos nga KPK-ja që herë trajton raste ku justifikon “evazionin fiskal të ligjshëm” dhe herë trajton raste ku nuk e njeh informalitetin në një vend që ende ka informalitet në nivel të theksuar. Po ashtu, problem rrënjësor mbetet vlerësimi i një prej kritereve të rivlerësimit që është ai i profesionalizmit. Nëse vihet re eksperienca profesionale e anëtarëve të komisioneve të vetingut në të dy organet e tij, konstatohet lehtësisht që eksperienca e tyre në gjyqësor është në nivele minimale, çka shpeshherë është shndërruar dhe qesharake në pyetjet që iu drejtojnë subjekteve të rivlerësimit.

Sot praktikisht jemi pa Gjykatë Kushtetuese dhe pa Gjykatë të Lartë, si e shihni situatën aktuale në sistemin e drejtësisë, a është një kolaps dhe sa rrezikon kjo shkeljen dhe të drejtën e qytetarëve për të marrë drejtësinë?

Shqipëria sot është i vetmi vend anëtar i Këshillit të Europës që nuk ka Gjykatë Kushtetuese dhe Gjykatë të Lartë, problem ky që tashmë shqetëson jo vetëm shqiptarët, por edhe Gjykatën Europiane të të Drejtave të Njeriut, të cilës po i drejtohen kërkesa nga qytetarë shqiptarë menjëherë me përfundimin e proceseve në gjykatat e apelit, ndërkohë që sipas Konventës Europiane të të Drejtave të Njeriut kësaj gjykate mund t’i drejtohesh vetëm pas shterimit të të gjitha shkallëve të gjykimit në vendin anëtar. Ajo çka është më problematike ka të bëjë me faktin që mosfunksionimi i Gjykatës Kushtetuese ka sjellë probleme edhe me shumë ligje të debatueshme të miratuara vetëm nga mazhoranca parlamentare siç janë ai i lojërave të fatit, ligji për teatrin, ligji për vetingun në polici apo për mosdekretimin e ministrave nga Presidenti i Republikës, si dhe djegien e mandateve të deputetëve. Situata mund të shndërrohet edhe më kaotike nëse Presidenti Meta do të shpërndajë Parlamentin, për shkak të mosplotësimit të numrit prej 140 deputetë dhe në këtë rast, në mungesë të Gjykatës Kushtetuese, nuk ka asnjë institucion tjetër që mund të zgjidhë një mosmarrëveshje të tillë.

Ka patur akuza se institucionet e reja të drejtësisë janë të kapura politikisht. Në këndvështrimin tuaj sa qëndron ky dyshim?

Një përgjigje me një fjalë të vetme do të ishte “plotësisht”. Prokuroria e Përgjithshme prej dy vitesh drejtohet sui generis dhe tej çdo dispozite kushtetuese nga një Prokurore e Përgjithshme e Përkohshme që vetëm si e përkohshme apo në lartësinë e detyrës nuk është sjellë gjatë ushtrimit të kompetencave të saj. Transferimet e prokurorëve në çështje të nxehta që cenojnë mazhorancën në pushtet, të cilat janë konsideruar si të paligjshme nga gjykatat, kanë treguar më së miri që të gjitha akuzat për njëanshmëri ndaj saj janë të drejta dhe të bazuara. I njëjti fenomen vihet re edhe në organe të tjera si KLGJ apo KLP që janë organet më të rëndësishme në administrimin e drejtësisë. Skandalet me ish-bashkëpunëtorë të sigurimit apo me anëtarë të cilët nuk janë konfirmuar me vendim të formës së prerë nga organet e vetingut tregojnë më së miri që ata janë të shantazhueshëm nga mazhoranca në pushtet dhe kjo për rrjedhojë do të sjellë edhe një SPAK të kapur nga politika.

Para dy ditësh Presidenti i Republikës Ilir Meta kritikoi jo vetëm institucionet vendase, por edhe ato ndërkombëtare për situatën e krijuar në kolapsin që ka përfshirë sistemin e drejtësisë. Si e konsideroni rolin e ndërkombëtarëve? Konkretisht EURALIUS, OBDAT (në procesin para reformës) dhe ONM, aktualisht pjesë e vetingut.

Procese të tilla vetingu zakonisht janë ndërmarrë në vende post konflikti ose post autoritare, pra në demokraci në tranzicion ku ka patur cenime në masë të të drejtave të njeriut. Vende si Hungaria, Bosnja dhe Hercegovina, Kosova apo Republika Çeke kanë ndërmarrë procese vetingu si mekanizëm për të reformuar institucionet si masë post konflikti. Shqipëria nuk ishte në kushtet e asnjë prej këtyre vendeve, gjithsesi shfaqte problematika për shkak të një niveli të dobët të gjyqësorit si pasojë e korrupsionit dhe mungesës së profesionalizmit. Për këtë arsye vetingu nisi si një masë për të kthyer integritetin, pavarësinë dhe eficiencën e gjyqësorit. Shqipëria paraqitet si një rast sui generis pasi një reformë kaq e thellë është ndërmarrë për të minimizuar korrupsionin dhe kthimin e besimit të publikut te sistemi i drejtësisë. Një rast i ngjashëm ka ndodhur në Kenia, por gjithsesi konkluzionet e dala nga reforma kanë nxjerrë në pah që vetingu është i pamjaftueshëm për të rikthyer besimin te publiku. Struktura institucionale me supervizim ndërkombëtar dhe mbikëqyrje mund të shërbejë si model për vendet fqinje të Ballkanit Perëndimor. Një proces i ngjashëm vetingu është ndërmarrë dhe në vende të tjera si Republika Çeke, Hungaria, Bosnja dhe Hercegovina, Serbia, Kosova dhe Kroacia. Gjithsesi në të gjithë këto raste reforma të tilla kanë patur shumë pak ose aspak efekt në rritjen e transparencës, përgjegjësisë apo eficiencës së sistemit gjyqësor. Në këto kushte mund të themi që edhe ndërkombëtarët kanë përgjegjësi për situatën e krijuar, përgjegjësi kjo që rrjedh nga mosmarrja parasysh e kontekstit ku ajo po zbatohet.

A rrezikojmë që krahas Gjykatës Kushtetuese dhe asaj të Lartë të futen në kolaps edhe Gjykatat e Apelit nga vetingu dhe për pasojë edhe moskrijimi i institucioneve të reja? Si duhet të ishte vepruar që kjo situatë bllokimi të mos kishte ndodhur?

E vërteta është që tashmë janë futur në kolaps edhe Gjykatat e Apelit pavarësisht faktit që ende vazhdojnë të funksionojnë, por vonesat janë të tilla që vetëm për zbatim të parimit “drejtësi e vonuar, drejtësi e munguar” nuk mund të flitet. Gjithsesi pritshmëritë janë që nëse reforma do të vazhdojë me këtë ritëm, shumë nga gjykatat e apelit do të jenë jofunksionale në fund të këtij viti. E vetmja zgjidhje që kjo situatë e paprecedentë të shmangej ishte që vetingu të niste nga gjykatat e shkallëve të para dhe të mundësohej që me kalimin e kohës të gjithë gjyqtarët dhe prokurorët që do të konfirmoheshin nga organet e vetingut të aplikonin për promovim në gjykatat më të larta, por ajo që duhet theksuar është se kolapsimi i pushtetit gjyqësor është vetëm në favor të pushtetit ekzekutiv, çka është një provë më tepër në argumentin e kapjes politike të reformës nga mazhoranca qeverisëse.

“Vetingu i ngadaltë, duhet më shumë transparencë”

Arjan Dyrmishi, drejtues i organizatës “CSDG”

Reforma në Drejtësi nisi funksionimin e saj pas ndryshimeve Kushtetuese me 140 vota në Parlament në korrik të vitit 2016. Pas dy vitesh punë nga KPK dhe KPA, si do e konsideroni procesin e vetingut?

Procesi i vetingut deri në këtë fazë mund të vlerësohet mbi bazë të tri kritereve: kohës së zhvillimit të procesit, cilësisë së procesit dhe rezultateve të tij. Për sa i përket kohës së zhvillimit të procesit, deri në këtë fazë vetingu nuk është kryer me shpejtësinë e parashikuar dhe për pasojë kjo ka sjellë deri diku edhe vonesa në krijimin e institucioneve të reja, si ato të qeverisjes së sistemit të drejtësisë (KLGJ, KLP, KED, ILD), ashtu edhe atyre të hetimit dhe gjykimit të veprave penale të korrupsionit dhe krimit të organizuar (Gjykatat e Posaçme dhe SPAK). Them deri diku sepse në një masë të madhe vonesat dhe boshllëqet në organet e gjyqësorit janë krijuar për shkak se nuk parashikohej që përqindja e subjekteve të cilat nuk do ta kalonin vetingun do të ishte kaq e lartë. Për sa i përket cilësisë së procesit, në masën më të madhe vendimet e komisioneve të vetingut kanë qenë të arsyetuara dhe të pranuara si nga subjektet e vlerësuara, ashtu edhe nga organet mbikëqyrëse (ONM) dhe opinioni publik. Megjithatë KPK ka patur disa luhatje për sa i përket shkallës së transparencës dhe qëndrueshmërisë në mbajtjen e transparencës dhe mungesës së komunikimit publik mbi ecurinë dhe parashikueshmërinë e procesit. Për sa u përket rezultateve vlerësimi është më i nuancuar për shkak se nuk është arritur në një dakordësi të gjerë për t’i pranuar rezultatet e vetingut në mënyrë të njëjta nga aktorët institucionalë politikë të vendit. Për shkak të boshllëqeve të krijuara në Gjykatën Kushtetuese dhe të Lartë apo dhe vonesave në krijimin e institucioneve të reja vetingu vlerësohet se ka sjellë probleme në funksionimin e institucioneve, ndërkohë që të vlerësuara në mënyrë strikte mbi kriterin e integritetit aktorë të tjerë janë të gatshëm ta pranojnë këtë kosto.

Sot praktikisht jemi pa Gjykatë Kushtetuese dhe pa Gjykatë të Lartë, si e shihni situatën aktuale në sistemin e drejtësisë, a është një kolaps dhe sa rrezikon kjo shkeljen dhe të drejtën e qytetarëve për të marrë drejtësinë?

Mendoj se ka qenë e pamundur që reforma të parashikohej të ndërtohej duke menduar shmangien e një situate të tillë pa e kompromentuar rezultatin e vetingut. Kështu që në kushtet e krijuara duhet një kohezion më i madh për të bërë të mundur që procesi të mbështet për të ecur më shpejt, por pa kompromentuar cilësinë e tij.

Ka patur akuza se institucionet e reja të drejtësisë janë të kapura politikisht. Në këndvështrimin tuaj sa qëndron ky dyshim?

Mendoj se kjo më së shumti lidhet me rrethin vicioz në të cilin është futur veprimi politik kolektiv në Shqipëri në vitet e tranzicionit por veçanërisht në vitet e fundit ku mungesa e besimit në institucione ka shpënë që qytetarët të kërkojnë ndërhyrje politike për zgjidhjen e problemeve dhe nga ana tjetër, mosbesimi tek institucionet politike të bëjë që zgjidhjet e ndërmarra të shihen vetëm si ndërmarrje për përfitim politik. Këtij rrethi vicioz nuk i ka shpëtuar edhe Reforma në Drejtësi, kjo për shkak se nuk ka një ndarje të prerë me thikë se ku fillon pavarësia dhe ku mbaron ajo për t’i hapur rrugë llogaridhënies. Në këtë kuadër mendoj se një nga dobësitë e procesit të vetingut është se duke synuar për t’i bërë ato sa më të pavarura nuk është parashikuar një mekanizëm i qartë llogaridhënieje i tyre. Dhe siç e theksova më sipër kjo mungesë ndikon edhe në paparashikueshmërinë në aspektin kohor të procesit.

