“Ku shkoi i ziu”/ Rama tregon racizmin, ndonëse thotë të kundërtën

Kryeministri Edi Rama ka treguar haptazi faktin që është racist, pavarësisht se është artikuluar ndryshe gjatë takimit të tij me banorët e Laçit, të cilët janë prekur nga tërmeti katastrofik i 26 nëntorit.

Teksa po diskutonte me një burrë të komunitetit rom, i cili po i kërkonte ndihmë për t’u zhvendosur në një shtëpi me qera, nuk ngurroi që ta cilësonte pak çaste më vonë “i ziu”.









Biseda midis Edi Ramës dhe banorit në Laç:

Burri: Jam 56 vjeç dhe kam gjithë jetën me qera.

Rama: Qenkemi moshtar. Ti je si shpirt (e puth në ballë). Ç’ke, do ta rregullojmë shtëpinë dhe me qera do jesh ti.

Burri: Po s’na i japin ne shtëpitë me qera.

Rama: Çfarë thua ti? Pronari që do i rregullojmë shtëpinë, do ta ketë kusht që do të ta japë prapë ty me qera.

Burri: Vëre dorën në zemër edhe për romët…

Rama: Sa i dua unë romët, s’i do njeri. Ju keni zemrë të madhe, muzikë, harem, bëni kalamaj. S’ankoheni fare ju! Bëni jetë!

Burri: Unë kam plakën 82 vjeçe në çadër. Dua një dhomë hoteli për plakën.

Burri largohet dhe më pas Rama e thërret që t’i japë çelësat e hotelit

Rama: Bjere çik atë të ziun, ku iku ai? Ku është ai i ziu mër, nga më iku?

Burri vjen dhe kryeministri i jep çelësat e hotelit për nënën e tij

Burri: Faleminderit shumë!

Rama: Merri çelësat, çoje plakën në hotel.

*Momenti në video në minutën 35:40

