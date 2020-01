“Kujdes në dashuri”/ Njihuni me parashikimin e yjeve për secilën shenjë

Ju sugjerojme

Ky është horoskopi për ditën e enjte 9 janar 2020 për ju. Njihuni me parashikimin e astrologut italian Paolo Fox, për punën, shëndetin dhe ndjenjat, si do të ecë dita për të lindurit e çdo shenje.

Dashi









Dita do të jetë nën ritmin e duhur në dashuri, ndaj mundohuni që të qëndroni larg polemikave dhe diskutimeve. Në punë do të merrni lajme të mira, brenda 12 janarit.

Demi

Shumë shpejt dashuria do të marrë kthesë pozitive, për shkak të ndikimit të favorshëm të Venusit, i cili do të sjellë të reja të kënaqshme. Mundohuni që të shtyni takimet për javën që vjen, pasi projektet do të jenë në përmirësim.

Binjakët

Duhet të mundoheni që problemet e punës të mos i shkarkoni në dashuri si dhe të qendroni sa më pranë njeriut të zemrës, duke lënë mënjanë ankthin. Nëse ka diçka që nuk e duroni dot, mundohuni që të liroheni.

Gaforrja

Në dashuri duhet të mundoheni që të rikuperoni kohën e humbur. Mund të organizoni një udhëtim apo ndonjë surprizë romantike. Në vendin e punës, edhe nëse keni ide të mira, do të lodheni për të gjetur rrugën e duhur.

Luani

Gjërat do të përmirësohen gradualisht në dashuri dhe brenda datës 13, situata do të jetë më mirë, pasi më në fund Venusi nuk do të jetë më kundër. Edhe në punë, problemet do mund të kalojnë në gjysmën e dytë të muajit.

Virgjëresha

Në dashuri do të jeni të qetë, nëse nuk jeni në kërkim të emocioneve të reja. Jeni të përqendruar në punë dhe në investimet finanaciare, veç kujdes që paratë ti përdorni sa më mirë.

Peshorja

Tregohuni të kujdesshëm në dashuri, pasi Hëna nuk do të ketë ndikim aspak të favorshëm dhe mund t’iu krijojë ndonjë bezdi. Në punë ka disa ndryshime, të cilat duhet ti menaxhoni me kujdes, në mënyrë që të përshtateni me të rejat e fundit.

Akrepi

Mundohuni që të tregoheni të kujdesshëm, pasi Hëna do ju shpërqendrojë disi, sidomos në dashuri. Duhet të mundoheni që të pushoni pak më shumë, edhe pse puna mund të kërkoj më shumë përkushtim, në mënyrë që të tregoni sa vleni.

Shigjetari

Kujdes në dashuri! Mundohuni që të mbani nën kontrll xhelozinë, sidomos në lidhjet që nuk janë zyrtarizuar. Sa i takon punës, do të arrini që të gjeni më shumë qetësi.

Bricjapi

Në dashuri ka ardhur momenti që të kuptoni se çfarë duhet të tregoni dhe çfarë jo. Ndërsa në punë, do të jeni në gjendje që të merrni vendimet e duhura.

Ujori

Ky është një moment interesant për takimet dhe raportet ndërpersonale. E enjtja do të nisë më së miri, por në mbrëmje mund të ketë një rënie në nivelin fizik.

Peshqit

Dita do të jetë mjaft pozitive sa i takon dashurisë, ndaj përfitoni për ti dhënë një shtysë raportit në çift. Nëse jeni vetëm, mos u izoloni por shikoni përreth. Në punë mos u tregoni shumë tolerantë.

