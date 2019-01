Kujt i humbën 5.5 milionë eurot e DH Albanias?

Përsëritja e tenderit të linjës elektrike Burrel-Peshkopi pas skandalit me kompaninë “DH Albania” ka rezultuar me çmime ndjeshëm më të ulëta. Bazuar mbi ofertat më të ulëta, përsëritja e tenderit për lotin e parë të unazës dhe linjën 220 kilovolt Burrel-Peshkopi e kanë ulur koston e këtyre dy veprave me 5.5 milionë euro në total, para’ të cilat, nëse nuk do të ishte zbuluar skandali i kompanisë “DH Albania”, do të “fluturonin” në llogari “offshore” ose rryshfete zyrtarësh, raporton Top Channel.