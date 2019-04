Kulmi i paradokseve që ka krijuar mungesa e garës në Shqipëri

Ju sugjerojme

Nga Enton Palushi

Situata e krijuar nga kriza politike, e prodhuar nga akuzat për mungesën e garës, ka prodhuar plot paradokse dhe çudira parademokratike vetëm brenda disa ditësh.

Atje në majë është qeveria e Edi Ramës, e cila, pasi u krenua për gjashtë vite me radhë se në vend nuk ka opozitë, dhe se ata po ia bëjnë opozitën vetes, tani kërkon ta vërë plotësisht në jetë shprehjen e Leninit se “mënyra më e mirë për ta kontrolluar opozitën është që ta drejtosh atë”.

Pastaj janë ndërkombëtarët, ata që kanë investuar shumë që shqiptarët të shkëputen sa më shumë nga trashëgimia leniniste, të cilët nuk duken të shqetësuar nga krijimi i opozitave false.

Pastaj janë disa që mendojnë se opozita nuk është frymë, por është një post që mund të ta japin.

Pastaj janë ata që kanë krijuar iluzionin se tashmë që opozita nuk është në Kuvend, ajo nuk ekziston fare, duke lënë një hapësirë bosh që duhet mbushur.

Pastaj është Astrit Patozi, i cili ankohej dikur se nuk mund të konkurronte kundër Lulzim Bashës në PD pasi nuk do ketë garë, por tanimë beson se mund të ketë garë kundër Edi Ramës.

Pastaj janë demokratët që i janë turrur Astrit Patozit dhe opozitës së re duke mos ua pranuar një të drejtë normale: regjistrimin e një force politike.

Pastaj është Gent Cakaj, simbol i mungesës së garës dhe karrierës në politikë, që pasi ka marrë një post të lartë ku duhet të shfaqesh sa më diplomat dhe i matur, nuk ngurron të jetë arrogant dhe impulsiv vetëm e vetëm se i ka rënë bingoja. Në kushte normale të garës do ishin socialistët të parët që do e kishin dërguar në shtëpi me kohë.

Pastaj është Erion Veliaj, që e qeveris Tiranën njësoj siç ka qeverisur Edi Rama Shqipërinë, pa kurrfarë plani, duke ngulur pallate e kulla kudo që sheh një cep bosh. Thjesht sepse beson se e ka mandatin në xhep. E dini çfarë tha pasi u mori qytetarëve një taksë për arsimin? Do bëhen 20 shkolla. Tani thotë se 17 shkollat e mbetura do bëhen mandatin e dytë. Sepse e ka me ‘tapi’ fitoren.

***

Atje në majë, si ‘qershia mbi tortë’ qëndron OSBE-ja dhe misioni i saj i ODIHR, të cilët vazhdojnë të prodhojnë raporte për zgjedhjet në Shqipëri pa u lodhur për dekada. Por vetëm se raporti i tyre i parë për zgjedhjet e qershorit prodhon një tjetër paradoks, që në fakt tregon thelbin e problemit të zgjedhjeve në Shqipëri.

Në fillim të raportit thuhet se shqetësimi kryesor i zgjedhjeve të fundit në Shqipëri ishte blerja e votave. Më pas thuhet se “nuk po bëhen përpjekje të fuqishme për të adresuar problemin e blerjes së votave” dhe këtu iu referohen ndryshimeve ligjore. Pastaj pak më poshtë thuhet se ‘hetimet për blerjet e votave në vitin 2017 po krijojnë perceptimin e mosndëshkimit të krimeve zgjedhore’. Akuza shkon më tej kur thuhet se nuk ka transparencë për këto hetime.

Tani pyetja që mund të bëjë çdo mendje sado naive në Shqipëri është e thjeshtë: Po çfarë ndryshimesh zgjedhore mund të bësh për të adresuar këtë problem kur ligji nuk zbatohet?

***

Për vite me radhë në Shqipëri kanë bashkëjetuar dy teza për sundimin e ligjit: e para që na thotë se përmirësimet mund të vijnë me kalimin e kohës dhe e dyta që na thotë se ligjet janë të mira, por nuk zbatohen.

Duke patur tezën e parë në mendje, OSBE është investuar jo pa sukses për të përmirësuar standardet zgjedhore në Shqipëri. Sa herë është hapur një ‘vrimë e zezë’ me dyshime për manipulime zgjedhore, ka patur përpjekje titanike për ta mbyllur. E kështu me radhë është investuar që shërbimi i inteligjencës të mbahet larg zgjedhjeve, më pas është punuar që policia të mos ndërhyjë në proces, pastaj është punuar fort që të rregullohen listat zgjedhore, më pas është investuar shumë që të mos kemi probleme me mjetet e identifikimit, pastaj është bërë një luftë e jashtëzakonshme për balancimin e KQZ-së, më pas është investuar për transparencën gjatë numërimit, për kolegjet zgjedhore që adresojnë ankimimet etj.

Sa herë është zgjidhur një problem, në raportin e fundit na është shënuar se kemi bërë një hap përpara. E më pas jemi përballur me një problem të ri. Kjo përpjekje ka vazhduar deri në vitin 2017, kur në raport nuk flitet më për një hap para, por thuhet se ka dyshime se zgjedhjet janë blerë.

Po si mund ta zgjidhësh me ligj tashmë këtë çështje? Gjërat kanë ngecur pikërisht te teza e dytë e sundimit të ligjit, që në fakt duhej të ishte e para që në fillim të kohës: që ligjet janë të mira, por nuk zbatohen.

***

Sigurisht Shqipëria mund të vazhdojë të përmirësojë kuadrin e saj ligjor për zgjedhjet, por thelbi i problemit që ka provokuar krizën politike nuk zgjidhet më me ligje, por me vullnet për zbatimin e tyre. Prej qindra vitesh njerëzit kanë bërë zgjedhje, duke nisur që nga letrat me vrimë dhe deri ditën e sotme kur ajo që na shitet si ‘gogol’ i vështirë është thjesht një proces ku një qytetar vendos një kryq në letër dhe dikush tjetër ia numëron atë fletë. Mëkati i Shqipërisë, që do provokojë kriza vazhdimisht, nuk ka lidhje me faktin se këtu nuk ka zgjedhje të vëzhguara apo të pranuara, por me faktin se këtu nuk kemi akoma një palë zgjedhje të CERTIFIKUARA si të lira dhe të ndershme. Deri sa të arrijmë atë ditë, duhet të kuptojmë se bota e zhvilluar nuk ka gjetur ndonjë formulë magjike për të çuar përpara gjërat. Vetëm gara e lirë e mundëson këtë.

