Kultura anti-shtet, apo qeveria si frymëzim për informalitetin

Ju sugjerojme

I mbetur pothuajse vetëm me gjithë pushtetet në dorë, Rama kohët e fundit e ka patur të vështirë të gjejë fajtorë për punët që nuk shkojnë mirë. Por jo të pamundur. Së voni, ai ka shpallur se kultura anti-shtet e mbjellë dhe frymëzuar nga opozita, paska zbrazur arkën dhe ka nxitur informalitetin.

Duke thënë këtë, kryeministri qartazi e vendos veten si promotorin e kulturës së shtetit, si njeriun shtet.

Mirë bën që ndalon ca inspektorë nëpër plazhe për disa fatura. Kush vjedh, le të ndalohet. Po ne e dimë nga Rama, sepse na e kujton shpesh, se ai sundon me forcën e shembullit, dhe jo me shembullin e forcës.

Le të përmendim disa ngjarje, që shkojnë pakëz në kundërshtim me atë cka ai pretendon se përfaqëson, kulturën për shtet.

Do kohë më parë, u zbulua se rreth 40 milionë euro i ishin dhënë nga qeveria një kompanie fantazëm. A eshte njeri në burg për këtë korrupsion të rëndë? Askush.

A eshte tregues i forcës së shtetit dhe institucioneve, dhënia e një shume të këtillë, një firme inekzistente? Zor se.

A është kjo forcë e shembullit në fund të fundit?

Por Rama nuk e konsideron. Namin po bëjnë ca punonjës taksash e ca pronarë hotelesh që në vend të 6 dhomave, deklarojnë 5. Pra guxojnë të fshehin një shtrat, ose dy shtretër.

Këta zuzarë duhen kapur, duhen telendisur, emri i tyre duhet të dalë në media, dhe hic më pak, por duhet të përfundojnë në burg.

Le të vijmë tek një rast tjetër.

Sot edhe media italiane i ishte referuar çështjes Beccheti, i cili fitoi ndaj Ramës arbitrazhin, dhe do të marrë rreth 120 milionë euro. Dhe do ti marrë.

Njeriu i kulturës së shtetit, njeriu shtet, as nuk flet fare për këtë cështje. Edhe pse, dëmi i shkaktuar vjen si pasojë direkte e një trilli të tij personal për t’i mbyllur italianit televizionin kritik ndaj qeverisë.

Të gjithë inspektorët e vendit bashkë, shto këtu dhe pronarët e hoteleve, nuk do të mund të bënin një gropë të tillë, me një të shtënë, në këto përmasa.

Por këto 120 milionë e kacafiu euro, shihen si një çështje private e Ramës, sikur ti ketë rënë çatia ateliesë personale, kur në fakt janë para që do ti paguajnë shqiptarët nga taksat dhe puna e tyre.

Por nuk është ky dëmi që po i bëhet vendit. Dëmin ja bën Shqipërisë ai banakieri që lëshon dy kafe pa faturë. Me atë duhet të merremi thotë Rama, jo me disa pak gjëra, disa efekte anësorë të mbretërimit të tij, sic janë këto shuma marramendëse.

Vijmë tek rrugët.

Sipas standardeve të BE, një kilometër kushton 1.2 milionë euro. Edi Rama ka dhënë rrugë me kosto 10 milionë ose më shumë euro për kilometër. As kjo nuk i prish financat e vendit dhe nuk e bën të lëngojë arkën e shtetit.

Ai dyqani i lagjes që jep 3 byrekë me gjizë pa faturë, ai duhet ndalur me cdo kusht.

Tani situata është e qartë fare. Burimi më i madh i informalitetit në vend është qeveria vetë. Nëse kërkon t’u marrësh edhe qindarkën e fundit njerëzve, të mbushësh arkën, pastaj me to të bësh ctë duash vetë, sic bënte mbreti absolut përpara revolucionit francez, patjetër do presësh herët a vonë të nisë një rezistencë.

Këtë, shefi i rilindjes e quan kulturë antishtet.

Po pse një pronar bari, restoranti apo hoteli duhet të bëhet shembullor, kur sheh që kryeministri i vendit prish 120 milionë euro vetëm për një ndjenjë, një antipati personale.

Tek cila sjellje e kryeministrit duhet të frymëzohet sot cdo njësi tregtare, cdo sipërmarrës, që përpara se të sigurojë jetën për familjen e tij, të mendojë për arkën e shtetit?

Eshtë fat që tregtarët dhe biznesmenët nuk bëjnë të gjithë si qeveria. Ndryshe, informaliteti do kishte kaluar çdo imagjinatë njerëzore. /MAPO.al

Etiketa: antishtet