“Kundër Turqisë duhet fitorja me patjetër”

Ju sugjerojme

Fitoja kundër Islandës ka rikthyer optimizmin te kombëtarja shqiptare duke mbajtur gjallë shpresat edhe për një kualifikim të mundshëm pavarësisht se misioni është shumë i vështirë.

Këtë e ka të qartë edhe trajneri Edy Reja që në një intervistë për mediat italiane (tuttomercatoweb) për çështjen e kualifikimit është shprehur:

“Kualifikimi do të jetë i vështirë dhe gjithçka varet nga ndeshja me Turqinë. Ne duhet të fitojmë me patjetër këtë sfidë si dhe ndeshjen pasardhëse me Moldavinë, e cila luhet gjithashtu në transfertë. Në të kundërt gjithçka bëhet e vështirë.”

Etiketa: edy reja