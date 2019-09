Kundërshtoi me dhunë efektivin e policisë, arrestohet 50-vjeçari

Ju sugjerojme

Një 50-vjeçar është arrestuar në flagrancë nga policia pasi po kundërshtonte me dhunë efektivin i cili do ta shoqëronte në komisariat, për të dhënë shpjegime si i dyshuar në lidhje me një ngjarje. Sipas raportimeve, mësohet se 50-vjeçari nuk ka pranuar dhe ka kundërshtuar me dhunë. Unifromat blu njoftojnë se në pranga ka përfunduar A.B., 50 vjeç. Mësohet se ngjarja ka ndodhur në rrugën “Isuf Banga” në kryeqytet.

Njoftimi i Policisë

Tiranë

Kundërshton me dhunë punonjësit e policisë, arrestohet në flagrancë 50-vjeçari.

Shërbimet e policisë të komisariatit nr.2, arrestuan në flagrancë shtetasin:

– A. B., 50 vjeç, banues në Tiranë.

Në rrugën “Isuf Banga” ky shtetas ka kundërshtuar me dhunë, punonjësit e policisë të cilët do e shoqëronin në Komisariatin e Policisë Nr.2, për të dhënë shpjegime në lidhje me një ngjarje, ku ky shtetas ishte person i dyshuar.

Materialet i kaluan për veprime të mëtejshme Prokurorisë së Rrethit Gjyqësor Tiranë në ngarkim të shtetasit të lartpërmendur për veprën penale “Kundërshtimi me dhunë i punonjësit të policisë së rendit publik”.

