“Kur do e nxjerrim videon porno?”/ Ja si i kthehet Oriola ndjekësit

Modelja Oriola Marashi është tejet aktive në rrjetin social “Instagram”, ku nuk ngurron të postojë herë pas here fotografi provokuese e epshndjellëse. Së fundmi ka publikuar një foto që na risjell më pranë bregdetit jugor të Shqipërisë,si dhe na tregon edhe njëherë format e saj bombastike.

“Shif me sy, s’është për ty”-ka shkruar ndërkohë modelja. Mirëpo, kjo e fundit nuk kishte sesi të mos përballej me komente nga më të ndryshmet. “Oriola kur do e nxjerrim atë sextape që kemi bashkë?”– i ka shkruar njëri prej ndjekësve, i cili nuk ka ngelur pa një përgjigje ironike. “Kur ti të mësosh që seksi mund të zgjasë edhe më shumë se 10 sekonda”- i është kthyer Oriola.

Etiketa: instagram