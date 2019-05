Ju sugjerojme

Nga Fisnik Biba

Shqipëria bën edhe pa Ramën. Ai nuk është pjesë e pazgjidhshme e saj. Nëse do zgjidhnim midis qeverisë dhe vendit, sigurisht është Shqipëria që vjen e para. Ajo është e përbashkët për të gjithë ne. Lidhja nyje e raporteve pozitë-opozitë, përftesa e tyre si një aut aut (nuk bëjmë pa këtë kryeministër sikur i gjith’ vendi të marr flakë), është më se e gabuar.

Bën edhe pa Bashën, po ashtu. Shqipëria bën pa krejt klasën e sotme politike. Nuk janë të domosdoshëm, të pazëvendësueshëm: as në çeljen e negociatave, as në luftën kundër korrupsionit, as në reformën e arsimit. Nuk kanë qëllimin dhe vullnetin për t’i hedhur këta hapa. Madje, shumë prej nesh besojnë të kundërtën.

Dikush nga rrethet e tyre të ngushta bën mirë t’ia kujtojë: janë më shumë pjesë e problemeve që kemi, se sa të zgjidhjeve që na duhen; t’ia kujtojë se kanë marrë me teprí, më shumë se sa duhet, nga të gjithë ne. Dhe neve na ka sosur durimi.

Palët që i japin gojës kush e kush se janë kryefjala e popullit, duhet medoemos në këtë kulm mosmarrëveshjeje të gjejnë një zgjidhje, një gjuhë të përbashkët, e të na çlirojnë nga ngërçi e një tjetër stine politike. Dhe me palë kam parasysh këtu jo vetëm krerët e tyre, por dhe njerëzit përreth.

Në radhë të parë vetë Partia Socialiste: A është kjo e përbërë vetëm nga kryeministri? Kjo parti ka detyra kundrejt shoqërisë sonë më shumë se për një mandat. Nëse vërtet ka përzemër çeljen e negociatave me BE-në, si borxhi më i vogël, ajo duhet të largojë kryeministrin e t’i bëjë vend një njeriu më të besueshëm; të paraqitet atje me një fytyrë të re; të kryejë gjer në fund detyrat e mbetura pezull, të luftojë siç duhet korrupsionin: si fillim, midis radhëve të saj; të garantojë zgjedhje të lira e të ndershme. Se kjo qeveri është aq e dobët, aq e pashembullt, sa nuk mban më skandale mbi supe. Një zgjidhje e tillë do e ulte ndjeshëm zemërimin e madh në sheshe.

Nga ana tjetër, demokratët dashnor (!) të lirisë duhet të hartojnë një program të qartë për zgjedhjet e ardhshme. Dhe duhet, në të njëjtën kohë, t’i kërkojnë shumë faje e mëkate te vetja e tyre, meqë çdo opozitë përballë një pushteti të tillë do kishte një mbështetje të stërmadhe. Ata t’i përvishen punës e të zgjedhin njerëz të aftë e të ndershëm që të fitojnë besimin e shqiptarëve. Me ta të paraqiten në zyrat e ndërkombëtarëve. Tubimet, protestat janë të rëndësishme, por le ta themi hapur: i gjithë mundi juaj nuk vlen sa një ditë e protestës së dhjetorit të studentëve. Ata ishin të gjithë ne, të majtë e të djathtë, të ikur e të paikur.

Nuk mund ta lejojmë më tutje këtë tkurrje të popullsisë, këtë ikje të dëshpëruar njerëzish. Nuk do bëhen kurban pjesa dërmuese e tyre për huqet e një klase të paaftë politike. Nuk ka më kohë për ta vrarë kohën, për ta hequr zvarrë si gjënë e ndyrë. Keni marrë nga kjo kohë me teprí!

Shqipëria ka një të ardhme sidomos pa juve.

Etiketa: kurban