Kurorëzimi i suksesit: Studentët e UMT të gatshëm në tregun e punës

Universiteti Metropolitan Tirana zhvilloi Ceremoninë e Diplomimit për vitin 2019, në një event që u karakterizua nga emocionet, gëzimi dhe fjalimet motivuese të të ftuarve specialë. Mbrëmja e Ceremonisë së Diplomimit shënoi përfundimin e një cikli studimesh plot me sfida, aktivitete të shumta dhe punë të palodhur nga stafi profesionist i UMT-së si dhe nga vetë studentët e sapodiplomuar.

Në këtë event përshëndetën me fjalën e tyre Kryetari i Bashkisë së Tiranës, Erion Veliaj, Presidenti i grupit Eurosig-Insig, Kadri Morina, anëtari i Bordit të universitetit Edmond Panariti dhe përfaqësues nga kompanitë partnere të Universitetit Metropolitan Tirana. Në ceremoninë e diplomimit u prezantua edhe Prof. Dr. Gëzim Karapici, i cili kthehet në Universitetin Metropolitan Tirana pas tre vitesh duke rimarë postin më të lartë akademik, atë të Rektorit.

“Personalisht duke u rikthyer pas tre vitesh në Metropolitan, e gjej atë më të përsosur, më të rritur, si nga cilësia, ashtu edhe nga larmia e diplomave të lëshuara. E gjej Metropolitanin me një staf më të gjerë akademik. Universiteti Metropolitan që nga themelimi ka bërë një rrugëtim të suksesshëm, duke pasur gur themeltar cilësinë e trupës pedagogjike. Pa dyshim prezenca e pedagogëve të huaj, i ka dhënë një impuls mjaft pozitiv formimit të ofruar nga Metropolitani”, u shpreh Rektori i UMT, Gëzim Karapici.

Presidenti dhe themeluesi i Universitetit Metropolitan Tirana, zoti Arjan Çukaj ndau me të ftuarit historikun e krijimit të një universiteti cilësor dhe të profilizuar, në një kohë të vështirë për arsimin e lartë në Shqipëri.

“Kur vendosa të themeloj Universitetin Metropolitan Tirana, shumë njerëz përreth e konsideruan si një sfidë të pamundur. Në tavolinë të nesërmen pjesa më e madhe kishin hequr dorë nga shqyrtimi i kësaj iniciative. Shumë universitete kishte asokohe, e shumë vite më vonë shumë të tjerë u mbyllën. E të mendosh të krijosh një tjetër universitet? Nuk u vë faj që menduan se ishte çmenduri. Pikërisht i revoltuar për këtë ‘‘shumicë’’ institucionesh të arsimit të lartë, i vendosur vazhdova të mendoj krijimin e një universiteti ndryshe, një universiteti realisht me plotë gojën ‘‘tjetër’’.

Një universitet me fokus të qartë, me profil të qartë. Një universitet që nuk do të prodhonte shumë e për lumë por një universitet që do të diplomonte studentë në fushat më të rëndësishme: ekonomi, shkenca kompjuterike, ndërtim”, u shpreh zoti Çukaj duke shtuar se ndihet i lumtur kur sheh se pjesa më e madhe e të diplomuarve të Universitetit Metropolitan Tirana janë të punësuar në profesionin e tyre.

“Janë pikërisht këto profile, me stafin e kualifikuar, me infrastrukturën e duhur që janë pikat tona të forta. Ndaj jam realisht i lumtur kur shoh sot që pjesa dërrmuese e të diplomuarve tanë janë të punësuar në profesionin e tyre. Ky ka qenë gjithmonë synimi. Ju nuk do bëni pjesë në udhëkryqin e të panjohurës, si shumë studentë të tjerë, të diplomuar në programe masive”, u shpreh zoti Çukaj.

Studentët u diplomuan në praninë e miqve dhe familjarëve të tyre më të afërt dhe u shprehën të sigurt rreth së ardhmes së tyre profesionale. Kjo pasi Universiteti Metropolitan Tirana ofron programe studimi në profesionet më të kërkuara të momentit, kombinuar me laboratorët cilësore dhe mundësitë e punësimit. Universiteti Metropolitan Tirana që prej themelimit të tij ka bërë ndryshimin në tregun e studimeve universitare në Shqipëri, duke u rritur e duke u kthyer në personifikimin e cilësisë dhe profesionalizmit.

