Kurti dhe Mustafa arritën marrëveshjen, por anëtarësia e VV po voton nëse është dakort

Edhe pse është arritur marrëveshja mes Vetëvendosjes dhe LDK për qeverisjen e përbashkët dhe madje janë propozuar edhe emrat e ministrave, ku 6 do të jenë të VV, 6 të LDK dhe 3 të tjera nga minoritetet, në partinë e Albin Kurtit ka nisur sot votimi i anëtarësisë së kësaj force politike, të cilët do të shprehen nëse janë apo jo dakort me këtë koalicion.

Gazeta Ekspres, bën të ditur se procesi ka nisur sot në orën 14.









Besohet se janë rreth 30 mijë anëtarë të VV që e kanë të drejtën të shprehen për të tilla vendime, sic parashikon statuti i partisë.

Duket pak e cuditshme, teksa ky konsensus kërkohet pasi ndërkohë është arritur marrëveshja.

I vetmi problem ende i pazgjidhur deri tani ka të bëjë me Vjosa Osmanin, e cila nuk e ka pranuar postin e kryetarit të Parlamentit. Pritet që ajo të shprehë nesër publikisht qendrimin e saj.

Ndërkohë, raportohet që po sonte, do të bëhen të ditura rezultatet e këtij referendumi në VV. Çfarë mund të ndodhë, çfarë efekti mund të sjellë, nëse anëtarësia nuk do të jetë dakort? Kjo ngelet për tu parë.