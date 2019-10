Kurti drekon tre orë me kreun e opozitës Lulzim Basha

Ju sugjerojme

Lideri i opozitës Lulzim Basha dhe lideri i Vetëvendosjes Albin Kurti kanë drekuar së bashku sot për të biseduar mbi sfidat e Kosovës pas zhvillimit të zgjedhjeve.

Pas takimit me Edi Ramën, me ish-liderin demokrat Sali Berisha, me Presidentin Ilir Meta, burime bëjnë me dije se Kurti ka kaluar rreth tre orë në një drekë, i ftuar nga shefi opozitës Basha.









Etiketa: Albin Kurti